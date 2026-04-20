Hoy en la historia. Nace Adolfo Hitler

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1899

Nace Adolfo Hitler

Alemania. Adolfo Hitler, fue el creador del nazismo, jefe del Movimiento Nacional Alemán. Nació en Braunau am Inn, Imperio austrohúngaro, el 20 de abril de 1889. En 1923 después de una fracasada insurrección en Munich, pasó dos años en prisión, donde escribió “Mi lucha”. Canciller de Alemania, llevó al poder al Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán y lideró un régimen totalitario conocido como Tercer Reich. Su política de anexiones hizo estallar la Segunda Guerra Mundial. Se suicidó en su búnker de Berlín, el 30 de abril de 1945.

Tal día como hoy

1283

En Sicilia, el rey Pedro III nombra a Roger de Lauria almirante de la armada aragonesa de Sicilia.

1741

Las tropas británicas se retiran tras el sitio de Cartagena de Indias.

1775

Estados Unidos. En Boston las tropas británicas sitian la ciudad.

1808

Francia. Nace Napoleón III, presidente de Francia de 1848 a 1852 y emperador de los franceses desde 1852 hasta que fue depuesto en 1870.

1859

De España zarpa una expedición armada franco-española con rumbo a Cochinchina.

1862

Se completa el primer examen de pasteurización.