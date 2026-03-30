¿Te rechazaron la visa? Esto es lo que realmente significa el temido 221(g)

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La Embajada de Estados Unidos en el país informó que algunas solicitudes de visa de inmigrante pueden quedar pendientes bajo la sección 221(g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, tras concluir la entrevista consular.

De acuerdo con la misión diplomática, esta situación ocurre cuando los formularios o documentos del solicitante están incompletos, cuando los resultados del examen médico aún no han sido entregados o cuando el oficial consular requiere información adicional para verificar el cumplimiento de los requisitos.

La Embajada explicó que en estos casos se entrega una carta al solicitante, donde se detallan los documentos o informaciones que debe presentar. En la mayoría de las situaciones no es necesario agendar una nueva cita, sino seguir las instrucciones indicadas para enviar la documentación faltante.

Las autoridades recomendaron a los solicitantes asistir a la entrevista con todos los documentos requeridos, a fin de evitar retrasos bajo la disposición 221(g).

Finalmente, recordaron que la responsabilidad de completar la solicitud recae en cada ciudadano.