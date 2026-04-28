Apple lanza iOS 26.5 beta 4: los cambios que notarás

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Apple ya comenzó el despliegue de iOS 26.5 Beta 4, una nueva versión de prueba del sistema operativo para iPhone enfocada en mejorar el rendimiento general, corregir errores y seguir desarrollando funciones que llegarán oficialmente en las próximas semanas. Aunque está dirigida principalmente a desarrolladores, esta actualización anticipa varias de las novedades que formarán parte de la versión final de iOS 26.5.

La compañía mantiene así su calendario de actualizaciones antes de la WWDC 2026, evento donde se espera que Apple presente oficialmente iOS 27 y otras novedades relacionadas con su ecosistema de dispositivos.

Una actualización centrada en rendimiento y estabilidad

A diferencia de otras versiones más enfocadas en cambios visuales, iOS 26.5 Beta 4 se presenta como una actualización continuista. El objetivo principal de Apple en esta etapa es optimizar el funcionamiento diario del sistema y ofrecer una experiencia más fluida para los usuarios de iPhone.

Entre las mejoras más evidentes aparecen transiciones más suaves entre aplicaciones, una navegación más rápida por los menús y una reducción de pequeños errores detectados en versiones beta anteriores.

Apple también trabajó en optimizar el consumo energético durante tareas exigentes, algo que podría ayudar a mejorar la autonomía en determinados modelos de iPhone. Además, la actualización incorpora ajustes para controlar mejor la temperatura del dispositivo durante sesiones prolongadas de uso intensivo.

Otro de los cambios destacados está relacionado con la respuesta del teclado, que ahora ofrece una escritura más fluida y rápida, especialmente en aplicaciones de mensajería y productividad.

Apple sigue mejorando los mensajes entre iPhone y Android

Una de las funciones más importantes que continúa evolucionando en iOS 26.5 es el soporte para mensajes RCS con cifrado de extremo a extremo. Aunque todavía permanece en fase de prueba, Apple sigue avanzando en la integración de este estándar de comunicación.

El objetivo es mejorar la experiencia de mensajería entre usuarios de iPhone y dispositivos Android compatibles, incorporando mayores niveles de privacidad y funciones más avanzadas frente al tradicional SMS.

La implementación de RCS representa uno de los cambios más relevantes en la estrategia de comunicación de Apple en los últimos años, especialmente por la creciente presión para ofrecer una experiencia más unificada entre plataformas.

Cambios específicos para usuarios en Europa

La nueva beta también introduce novedades relacionadas con las regulaciones europeas. Apple volvió a habilitar el reenvío de notificaciones, una función que había sido desactivada temporalmente en versiones anteriores.

Con este ajuste, la empresa busca mejorar la integración entre el iPhone y accesorios o dispositivos de terceros, además de adaptarse a los requisitos regulatorios establecidos por la Unión Europea.

Estos cambios forman parte de la estrategia de Apple para cumplir con las nuevas normativas digitales que buscan aumentar la interoperabilidad dentro de los ecosistemas tecnológicos.

Apple Maps suma nuevas funciones

La aplicación Apple Maps también recibe varias mejoras dentro de iOS 26.5 Beta 4. Entre las novedades aparecen nuevos iconos visuales, sugerencias personalizadas y funciones relacionadas con lugares recomendados según búsquedas recientes o tendencias cercanas.

Además, Apple comenzó a introducir anuncios adaptados a determinadas regiones, ampliando así la personalización dentro de la aplicación de navegación.

La compañía busca reforzar el papel de Apple Maps frente a competidores como Google Maps, apostando por recomendaciones más inteligentes y una experiencia más integrada dentro del ecosistema Apple.

Mejor integración con accesorios

Otro de los cambios prácticos de esta beta afecta al emparejamiento de accesorios oficiales como Magic Keyboard, Magic Mouse y Trackpad.

Con iOS 26.5 Beta 4, el proceso de configuración automática se vuelve más rápido y sencillo, eliminando pasos manuales adicionales y facilitando el uso de varios dispositivos Apple dentro del mismo entorno de trabajo.

Nuevos idiomas y cambios en suscripciones

En el apartado de accesibilidad, Apple añadió soporte para dos nuevas opciones lingüísticas en el teclado: Anatut y Anatut Latin. Con ello, la empresa continúa ampliando las herramientas para usuarios multilingües.

A nivel de servicios, también se incorporan nuevas opciones para las suscripciones dentro de la App Store. Los desarrolladores podrán ofrecer pagos mensuales para planes anuales con descuento, una medida pensada para facilitar la contratación de servicios de largo plazo.

Si el calendario previsto se mantiene, Apple lanzaría la versión Release Candidate de iOS 26.5 a inicios de mayo de 2026, mientras que la actualización final llegaría poco después para todos los usuarios compatibles de iPhone.