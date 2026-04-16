Los “Tendy’s” de Wendy's llegan a la República Dominicana

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Wendy’s continúa innovando y fortaleciendo su menú con la llegada de Tendy’s, sus nuevas tiras de pollo crujientes por fuera y jugosas por dentro, diseñadas para disfrutarlas de una manera diferente: dipeando y combinando sabores.

Durante un encuentro realizado en la sucursal Núñez de Cáceres, influencers, ejecutivos e invitados especiales conocieron de primera mano esta nueva propuesta, creada para ofrecer una experiencia más interactiva, donde cada bocado se transforma según la salsa elegida.

Como parte del lanzamiento, Wendy’s presenta cinco nuevas salsas pensadas para acompañar, mezclar y elevar cada Tendy’s: Wendy’s Signature, una opción cremosa con toques de pimienta negra; Sweet Chili, dulce con un leve picante y notas de sriracha, ajo y jengibre; Scorching Hot, para los amantes del picante intenso; Honey BBQ, con un balance entre dulzura y ahumado; y Honey Mustard, una combinación de miel y mostaza con un toque Dijon.

Más que un acompañamiento, estas salsas forman parte del ritual de consumo, invitando a los clientes a sumergir, probar y descubrir su combinación favorita en cada bocado.

“Los nuevos Tendy’s de Wendy's son ese antojo que vas a querer repetir. Audaces, jugosos y crujientes, pensados para disfrutarse de forma personalizada con nuestras cinco salsas. Queremos que cada cliente viva su propia experiencia, combinando sabores, sumándose a esta nueva tendencia”, expresó Lakshmi Toledano, Gerente de Marca de Wendy’s República Dominicana.

Además, como parte de esta experiencia, Tendy’s llega en un nuevo empaque diseñado para integrar las salsas, facilitando el dipeo y permitiendo disfrutar cada combinación de forma práctica y cómoda. Los Tendy’s están disponibles en combo de 3 o 4 piezas que incluye papas y refresco mediano, en todas las sucursales a nivel nacional.

Sobre Wendy’s

Wendy’s, es una cadena de restaurantes fundada por Dave Thomas en 1969. Con 19 años en el mercado y es operada por Grupo Raya, quienes también son los responsables de Pizza Hut y Chili 's en el país.