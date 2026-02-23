Teoría de la silla, la metáfora que invita a fortalecer el amor propio

Publicado por Nelly Ramírez Creado: Actualizado:

Teoría de la silla, término surgido recientemente, en las redes sociales, el cual es considerado como una metáfora psicológica, fundamentada en el amor propio y los límites en las relaciones.

Se sustenta, igualmente, en el valor que se ofrece a una persona, representándolo en el ofrecimiento de un lugar -la silla- sin la necesidad de que lo pida o compita por él.

El término supone asimismo que las personas no deben forzarse por encajar en lugares donde no son valoradas.

Respecto al tema consultamos a la psicóloga clínica, Heidy Camilo, terapeuta sexual y de pareja del Centro Vida y Familia, quien afirma que el recién surgido concepto “no es una teoría per se, sino una idea que se ha puesto de moda, pero no tiene un aval científico, una base filosófica ni mucho menos teórica”.

Teoría del vínculo

Reitera la especialista de la conducta, que la teoría de la silla es un concepto que está de moda y que lo que se quiere expresar con este es lo que desde siempre se ha hablado en psicología, sobre las relaciones.

“Se refiere a los vínculos conyugales, familiares, fraternos (amistades), de que estos deben actuar como red de apoyo, que te hagan un espacio en sus vidas, donde yo te valoro y tú me valoras, es decir, que haya reciprocidad, esta es la teoría del vínculo de lo que sí hablamos en psicología, y lo que sí tiene una base teórica firme ”, sostiene la doctora Camilo.

“Los seres humanos, como animales, al fin, pero más evolucionados, necesitamos relacionarnos porque somos seres sociables. “Por nuestra base, tanto biológica como social, psicológica, antropológica necesitamos vincularnos, nos enriquecemos, crecemos a través de la vinculación afectiva, y esa vinculación afectiva es el nombre teórico, correcto que tiene esta nueva moda, llamada ‘teoría de la silla’”, dice.

Añade la psicóloga, que la puesta en moda de la teoría de la silla surgió posiblemente de la IA (inteligencia artificial), o porque alguien lo dijo en algún momento en las redes sociales, lo que quienes significar cuando alguien “te saca una silla y te hace un espacio, pero en términos reales no existe tal teoría, lo que sí conocemos es la teoría de la vinculación, que es cuando se crean relaciones”.

Añade que la teoría del vínculo se fundamenta en que los seres humanos se relacionan. “Los seres humanos somos seres relacionales, existe un yo porque existe un tú, existe un nosotros porque existe un ustedes”.

Una metáfora

Sostiene la psicóloga clínica que se utiliza más bien como una metáfora, una técnica, cuando se habla de la reorganización de los vínculos de los seres humanos, puso como ejemplo: “Quiénes son las personas que están en tu ‘sala’, con cuáles tú cuentas, que están ahí cerca de ti, a quien tú invitas a tu ‘sala’, utilizando esta como un referente de tu vida, a quienes colocas en un lugar más íntimo”.

Refiere que el término se puede utilizar como un referente de cómo se están organizando las relaciones con los demás, identificando ese lugar con cada espacio del hogar, la sala, la habitación..., a dónde corresponde cada quien. “A quién le estoy dando más tiempo y a quién menos, eso sí lo podemos usar en intervenciones terapéuticas”.

“Pero como tal no existe la teoría de la silla, no existe, ni ha existido jamás, pero sí podemos usarla como metáfora en el análisis que querramos hacer sobre quiénes están sentados en nuestra ‘sala’ (en nuestras vidas) y con quiénes nos relacionamos de una manera más cercana y con quienes de manera más lejana”.

Refiere Camilo que cuando se aplique la “teoría de la silla”, lo que va a primar es la de la vinculación que es lo que tiene base científica.

¿En qué tiene que ver la teoría con el autoestima?

Datos al respecto indican que esta teoría se basa en el fortalecimiento del amor propio, ya que si no se está consciente del valor que se tiene, entonces las personas se crearán una perspectiva psicológica de la relación enfocada en la validación de los demás respecto al lugar que debe ocupar.

Para saber si se está en el lugar adecuado según la teoría de la silla, (del vínculo) es eligiendo relaciones sanas en todo el sentido de la palabra y espacios orgánicos, decidir adecuadamente dónde sentarse, lo que implica mirar bien a donde se le ha hecho un espacio sin hacer una labor titánica para obtenerlo, para lo que se requiere robustecer la autovaloración, y revisar patrones, lo que contribuiría a no atarse a vínculos que le minimicen su autoestima. Lo que realmente sugiere este concepto es dar prioridad a los espacios en donde se perciba que fluye energía positiva en dos direcciones.

La redes sociales que mayor presencia han dado a este concepto, donde ha sido más popularizada, han sido Instagram y TikTok.