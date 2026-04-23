Turismo náutico: vuelve el Samaná Bay Spring Regatta

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Avalada por la Federación Dominicana de Vela será celebrada del 1 al 3 de mayo próximo el evento náutico ‘Samaná Bay Spring Regatta en la Marina Puerto Bahía de Samaná.

Esta edición ha sido calificada por sus organizadores como especial y muy significativa, ya que arriba a una década reuniendo a navegantes nacionales e invitados internacionales en una de las bahías más emblemáticas de la región.

Inicia con la apertura de sus aguas a las categorías de vela crucero y vela ligera, en un formato que combina deporte y comunidad, para una experiencia de destino diseñada para disfrutarla tanto dentro como fuera del agua.

Según explican sus organizadores, la Bahía de Samaná ofrece condiciones ideales para la vela, con vientos consistentes, aguas protegidas y una geografía que exige lectura táctica en cada salida, equilibrio que convierte al campo de regata en un escenario exigente, y seguro para equipos con distintas experiencias.

“El evento se ha ido consolidando como un espacio de encuentro para navegantes, con regatas emocionantes y un ambiente muy festivo”, señala Ana Bancalari, directora de Mercadeo de Marina Puerto Bahía.

Programación del evento marino deportivo

Indican que en tierra tendrá un gran protagonismo, ya que el sábado 2 de mayo, presentarán por primera vez un ‘Regatta Village’ con visual directa al campo de regata, concebido como punto de encuentro para participantes, invitados y visitantes, con más de 12 boutiques artesanales que conformarán un ‘pop-up market’, acompañado por DJ poolside.

Además, durante toda la jornada en Ocean Club, integrará el espíritu náutico con una propuesta lifestyle alineada al destino.

Ese mismo día a las 5:00 de la tarde iniciará el Aprés Sail, momento de transición entre el mar y la tierra: un espacio social con dock games para regatistas y público general, acompañado por música en vivo de Joseph Miller, donde el cierre de la jornada en el agua se convertirá en encuentro y celebración entre todos los participantes.

Mientras el domingo, el segundo día de competencia, la agenda culmina con el Awards Party en Ocean Club: premiación oficial y una noche de celebración amenizada por DJ Richard Szpilsman, cerrando el fin de semana con el sello característico de Puerto Bahía.

“La regata es más de lo que ocurre en el agua; es cómo se vive cada momento del fin de semana”, añade Bancalari.