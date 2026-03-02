¿Viste un cocodrilo? Esto es lo que debes hacer para mantenerte a salvo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Los cocodrilos y caimanes matan a cientos de personas cada año.

Los cocodrílidos no suelen incluir a los humanos en su dieta, pero en realidad comen prácticamente cualquier cosa si se les da la oportunidad. Además, defienden su territorio con vehemencia, especialmente durante la época de apareamiento.

Con esto en mente, cuál es la mejor manera de mantenerse a salvo en el hábitat de estos animales?

1. Manténgase alejado de los caimanes y cocodrilos cuando los vea.

Si avista un cocodrilo, manténgase lo más lejos posible. Las autoridades australianas encargadas de la vida silvestre establecen que la distancia mínima de seguridad con los cocodrilos en el agua es de al menos 25 metros (unos 82 pies), y que las embarcaciones deben mantenerse a una distancia mínima de 10 metros (33 pies).

Los cocodrilos grandes pueden lanzarse al agua a velocidades de hasta 60 km/h (37 mph), más rápido de lo que la mayoría de las personas pueden reaccionar.

Los cocodrílidos también pueden lanzarse verticalmente desde el agua. No se pare en muelles ni puentes bajos sobre el agua, ni se incline sobre el costado de los barcos ni se cuelgue de árboles sobre aguas infestadas.

2. Si caes al agua donde viven cocodrilos, mantén la calma.

Chapotear y gritar atrae la atención de los cocodrilos y puede incitarlos a atacar. Nade o camine hasta la orilla lo más rápido, silenciosamente y con calma posible, preferiblemente manteniéndose bajo la superficie del agua para evitar salpicaduras.

3. Si ves un cocodrilo en tierra, mantén la calma y aléjate del área lentamente.

No intente acercarse al animal, atacarlo ni intentar moverlo. Si ve uno de estos animales en una zona poblada, como un patio trasero o un estacionamiento, primero manténgase a una distancia segura del animal y luego llame a las autoridades locales de vida silvestre para que lo retiren.

4. Corre en línea recta y lejos del agua

Si accidentalmente te encuentras con un caimán o un cocodrilo, o si uno empieza a acercarse, huye del animal lo más rápido posible. A pesar de su velocidad en el agua, la velocidad máxima en tierra de un cocodrilo es de tan solo 17 km/h (10 mph), una velocidad que la mayoría de los humanos pueden superar en distancias cortas.