Vivir con discapacidad en RD: un testimonio

Publicado por Lily Luciano Creado: Actualizado:

Muchas veces, a las personas sin ninguna condición física o intelectual les cuesta hacer varias cosas al mismo tiempo y una actividad simple puede volverse complicada si le sumamos una dificultad.

Imagina caminar por las calles y que el ruido te genere ansiedad o desplazarte por la acera repleta de gente, pero con un zapato alto y otro plano. ¿Te parece complicado?

Pues ahora imagina hacer lo mismo, pero con una discapacidad física, en una sociedad que no lo nota y cuya arquitectura no te incluye.

Pese a sus limitaciones, muchas personas salen a la calle y viven su día a día lo más óptimamente posible. ¿Las personas sin discapacidades se lo hacemos más sencillo? La mayoría de las veces no.

De acuerdo con estadísticas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), alrededor de 50 millones de personas en Latinoamérica sufre de algún tipo de discapacidad. Solo el 15 % tiene un empleo formal y el 25% de los niños asiste a la escuela, sin mencionar que la mayoría carece de infraestructura adecuada, material didáctico y programas integradores para desarrollar un estilo de vida normal.

Es una realidad de la cual es parte República Dominicana y los datos oficiales lo confirman. Según el IX Censo de Población y Vivienda (2010), estimó que el 12.3 % de la población dominicana tiene algún tipo de discapacidad.

Asimismo, esas mismas estadísticas muestran las brechas inquietantes sobre la condición en la que viven las personas con alguna discacidad en el país. Según fuentes oficiales, el 92.4 % de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad no asiste a la escuela, (Siuben 2018, Sistema Único de Beneficiarios ).

En tanto que, ocho de cada diez adultos con discapacidad están fuera del mercado laboral.

Patricia Ramírez, conocida en redes sociales como “@patriciacoco, es una abogada dominicana que ha quedado en silla de ruedas, tras atravesar por una enfermedad degenerativa. A los siete años padeció de una lesión medular que le produjo un tumor, el cual le impide caminar.

Sin embargo, con humor comparte su día a día en sus redes sociales. Con más de 27 mil seguidores en Instagram, Coco se ha convertido en una influencer orgánica muy reconocida, que aboga por la inclusión de las personas que viven con algún tipo de discapacidad y que tienen todo el derecho del mundo de un trato igualitario.

“Yo decidí luchar porque no quiero ser una carga, porque puedo ganar mi propio dinero, tener una familia, tener mi esposo. He sufrido discriminación, he estudiado, me gradué en Derecho, ahora trabajo en la Alcaldía y, hoy por hoy, soy una activista en pro de los discapacitados”, expresó en una entrevista recientemente.

Reírse de sus situaciones, mientras muestra lo hostil que puede llegar a ser la calle para alguien en condición de discapacidad, es una de las herramientas que esta influencer utiliza para generar conciencia en sus seguidores.

También muestra en las redes sus logros, todas las cosas que consigue realizar aún en silla de ruedas, desde divertirse con sus amigas, trabajar, viajar y, sobre todo, luchar por los derechos de otras personas en su misma condición.

El pasado 3 de diciembre se conmemoró el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, en ese sentido, el Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis) resaltó la fecha con una serie de actividades que destacaron los avances y el compromiso con la inclusión plena de las personas con discapacidad en República Dominicana.

El presidente de Conadis, Benny Metz, destacó los avances alcanzados en este año, como la sensibilización de más de 5,000 personas a través de actividades educativas, concienciación y la entrega de más de 8,000 certificados de discapacidad en lo que va de 2024. Estos logros subrayan el compromiso del Gobierno de garantizar el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y mejorar el acceso a servicios y recursos esenciales.

Desafíos Principales en RD

Según la Oficina Nacional de Estadística (ONE), más de 57,000 personas con discapacidad viven en pobreza extrema y el 66 % no tiene una fuente de ingresos.

Mientras, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) asegura que el 23 % enfrentan barreras y estigma en la escuela. Asimismo, la Red Dominicana (Organizaciones de Personas con Discapacidad) deplora falta de datos actualizados y políticas públicas más efectivas.