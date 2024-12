¿Con qué derecho?

El PRM debe mirar hacia Navarrete, provincia Santiago, donde la dirigencia local del partido oficial se opone a la designación de la nueva directora del Distrito 0807, en el municipio de Villa Bisonó, bajo el alegato de que pertenece al PLD, a tal punto de que han impedido que mas de 500 estudiantes de la escuela Clarililia Cepín reciban docencia con normalidad.

A mediados de la semana pasada la Directora Regional de Educación, Marieta Díaz, intentó nuevamente juramentar a la encargada de dicho distrito, pero se lo impidieron las protestas de los perremeístas, que llegaron al extremo de hacer disparos con armas de fuego y ponerle un candado a la puerta de la escuela, que pintaron de rojo con un mensaje recordando que quienes ganaron las elecciones no fueron los del PLD sino los perremeístas.

Hasta ahora en el Ministerio de Educación no han dicho esta boca es mía, ni tampoco en el partido de gobierno, desde el que uno esperaría llamen al orden a sus militantes, los hagan entrar en razón y les recuerden que no tienen derecho de hacer lo que están haciendo. Pero esa posibilidad pareció alejarse luego de que ayer la presidenta del PRM en Santiago, la gobernadora provincial Rosa Santos, se puso de su parte, al quejarse de que no se haya consultado a la base de ese partido sobre los nombramientos de nuevas directoras de Distrito en esa provincia: “En Santo Domingo tienen que acostumbrarse a respetar a las direcciones locales. Porque si hoy hay ministros, directores, viceministros, cónsules y embajadores se debe a que la base del partido trabajó para ganar una posición; por eso nadie debe pasarle por encima a una dirección local”.

Si ese es el argumento de la gobernadora para defender el “derecho” de sus compañeros a un cargo público y justificar de paso lo que está pasando en la escuela Clarililia Cepín que Dios nos agarre confesados, pero que alguien se acuerde de los mas de 500 estudiantes que no han podido recibir docencia desde que empezó el conflicto.