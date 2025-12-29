Águilas consiguen primera victoria al vencer a Gigantes

Publicado por Tony Reyes Creado: Actualizado:

Cristhian Adames conectó doble remolcador en la décima entrada guiando a las Águilas Cibaeñas a una apretada victoria 10-6 sobre los Gigantes del Cibao en el segundo partido del todos contra todo del béisbol profesional dominicano dedicado a don Juan Marichal en opción a la gran copa Banreservas.

Adames encabezó el ataque de las Águilas en la décima entrada que fabricaron cinco carreras que fueron determinante en la victoria del equipo visitante en entradas extras.

Para los cibaeños fue su primera victoria en el round robin para poner su récord en 1-1, mientras los Gigantes cayeron por segunda ocasión en igual número de partidos efectuados.

El relevista Yoan Lopez (0-1) lanzó en el noveno para acreditarse la victoria.

Mientras que Jimmy Cordero (0-1) resultó el pitcher perdedor.

Por las aguilas, Ezequiel Durán bateó cuadrangular y sencillo, Cristhian Adames y Elih Marrero doble y sencillo, Aderlin Rodríguez y Jerar Encarnación dos imparables,

Por los Gigantes,l Ismael Munguia y Francisco Mejía doble y sencillo, , Gustavo Núñez dos incogibles , Johan Rojas, Carlos Franco, Kelvin Gutiérrez, y Leury García un hit.