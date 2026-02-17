Milán-Cortina 2026: cómo avanzan los Juegos Olímpicos de Invierno

Publicado por AP Creado: Actualizado:

Pequeños márgenes decidieron las medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Milán Cortina, ya que Eileen Gu tuvo que conformarse con otra plata para defender su título de esquí estilo libre big air y Elana Meyers Taylor de Estados Unidos finalmente ganó el oro en bobsleigh en sus quintos Juegos Olímpicos.

También en el décimo día de los Juegos de Invierno, la reacción emocional de un contendiente noruego eclipsó el último evento de esquí alpino masculino, y Estados Unidos y Canadá avanzaron a otro enfrentamiento por la medalla de oro en hockey femenino después de ganar sus juegos de semifinales.

Gu vuelve a ganar plata en el gran aire

Gu llegó a Italia para luchar por el oro en tres pruebas de esquí acrobático. Tiene dos platas y aún le queda su mejor prueba, el halfpipe.

Después de un largo retraso debido a una fuerte nevada, fue la canadiense Megan Oldham quien alcanzó la victoria con una puntuación combinada de 180,75 frente a los 179 de Gu.

Aún así fue una actuación notable de Gu, el esquiador chino nacido en San Francisco que no había competido en big air en los cuatro años desde que ganó el oro en los Juegos Olímpicos de 2022.

La atleta que venció a Gu para obtener el oro en slopestyle la semana pasada, la suiza Mathilde Gremaud, fue descartada de la final de big air cuando se lesionó la cadera en la práctica horas antes.

La espera ha terminado para Meyers Taylor

Vancouver, Sochi, Pyeongchang, Pekín. Meyers Taylor ganó al menos una medalla en cada uno de sus primeros cuatro Juegos Olímpicos, pero el oro siempre se le escapaba.

Ya no.

La estadounidense de 41 años ganó esa medalla largamente esperada por solo cuatro centésimas de segundo en el monobob femenino cuando la última competidora, la alemana Laura Nolte, cometió un pequeño pero costoso error en su última carrera.

La sexta medalla de Meyers Taylor en su carrera amplía su récord como la atleta negra más condecorada en los Juegos Olímpicos de Invierno. También es la mujer estadounidense de mayor edad en ganar el oro en los Juegos de Invierno.

La compañera de equipo estadounidense de Meyers Taylor, Kaillie Armbruster Humphries, fue tercera, a 0,08 del tiempo de Nolte.

El momento de McGrath solo en el bosque

La carrera de slalom masculino tuvo un final como ningún otro.

El noruego Atle Lie McGrath lideraba la carrera y esquiaba último en la segunda manga, pero se quedó a horcajadas sobre una puerta y quedó fuera. Se detuvo, lanzó sus bastones de esquí por encima de una valla y luego comenzó a caminar por la nieve profunda hacia el bosque para pasar un rato solo.

"Pensé que tendría algo de paz y tranquilidad, pero no fue así", dijo McGrath, quien añadió que los fotógrafos y la policía lo localizaron.

El dramático final eclipsó la victoria del oro de Loic Meillard de Suiza y la caída anterior del ganador del eslalon gigante y creador de historia en Sudamérica, Lucas Pinheiro Braathen.

Han sido unos Juegos Olímpicos especialmente difíciles para McGrath, cuyo abuelo falleció el día de la ceremonia inaugural. McGrath corría con un brazalete como homenaje.

EE. UU. y Canadá nuevamente por el oro en hockey femenino

Estados Unidos y Canadá jugarán por la medalla de oro el jueves después de que Estados Unidos derrotara a Suecia por 5-0 y Canadá venciera a Suiza por 2-1 en los partidos de semifinales del lunes.

La portera estadounidense Aerin Frankel mantuvo una racha de 331 minutos sin recibir goles. El equipo estadounidense se mantiene invicto y solo ha permitido un gol en todo el torneo, buscando su primera medalla de oro desde 2018.

La capitana Marie-Philip Poulin rompió el récord de puntuación olímpico de todos los tiempos con dos goles en una victoria inusualmente ajustada para Canadá.

Un récord mundial le da a Japón una victoria en patinaje artístico

Riku Miura y Ryuichi Kihara necesitaban algo especial tras quedar quintos en el programa corto de patinaje artístico por parejas. Y lo consiguieron.

Miura y Kihara obtuvieron un récord mundial en el patinaje libre para ganar el primer oro en parejas de Japón.

Georgia obtuvo su primera medalla en un deporte olímpico de invierno, con Anastasiia Metelkina y Luka Berulava en segundo lugar. Las líderes del programa corto, Minerva Fabienne Hase y Nikita Volodin, de Alemania, descendieron al bronce.

Xandra Velzeboer ganó su segunda medalla de oro olímpica en los 1.000 metros femeninos de patinaje de velocidad en pista corta, igualando a su compañero de equipo holandés Jens van 't Wout con dos medallas de oro. La italiana Arianna Fontana buscaba la que habría sido su decimocuarta medalla olímpica, pero quedó en cuarta posición.

Austria ganó su primera medalla de oro olímpica en salto de esquí por equipos masculino. Los austriacos lideraban cuando la competición se vio interrumpida por fuertes nevadas y viento.