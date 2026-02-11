Lendeborg: una “joya” del baloncesto universitario

Publicado por Jeffrey Nolasco Creado: Actualizado:

Ofensiva, defensa, versatilidad y dominio físico son cuatro de los elementos fundamentales que adornan el potencial del jugador dominicano Yaxel Lendeborg, proyectado para ser seleccionado en parte alta de la segunda ronda del draft del 2026 de la NBA.

El alero-Ala pívot, tras brillar en Arizona Western (NJCAA) y UAB, agota su última temporada en el básquetbol de la NCAA con la universidad de Michigan, en donde ha sido una pieza fundamental en el éxito que acompaña hasta este momento a ese combinado.

Evidencia es su actuación en lo que va de campaña de 14.3 puntos por partido, 7.5 rebotes, 3.2 asistencias, 1.8 robos de balones y 1.9 tapones para ser una de la figura clave para que los Wolverines ocupen el primer puesto en la Conferencia Big Ten con impresionante récord de 12-1.

En ese trayecto, el seleccionado de la universidad con sede en Ann Arbor, ciudad del condado de Washtenaw, exhibe récord de 11-1 como dueño de la casa y 7-0 como visitante.

Además de ser extremadamente productivo en las últimas dos temporadas en la UAB y venir de una campaña en la que promedió 17.7 puntos, 11.4 rebotes y 4.2 asistencias.

Cabe señalar que el historial del jugador de 6´9 de estatura es élite: es uno de los únicos jugadores en la historia de la NCAA (junto a Larry Bird) en registrar 600 puntos, 400 rebotes y 150 asistencias en una temporada.

El hijo de dos exselecciones nacionales (Okary Lendeborg y Yissel Raposo), recientemente fue incluido en el prestigioso AP Preseason All-American First Team como como uno de los cinco mejores jugadores del baloncesto universitario para la actual temporada 2025-2026.

Su selección como AP All-American lo coloca junto a élites como el unánime Braden Smith (Purdue), JT Toppin (Texas Tech), Alex Condon (Campeón 2025 con Florida) y el Freshman sensación AJ Dybantsa (BYU).

Según la trayectoria de su posible puesto en el Draft sería elegido por una de las franquicias de Memphis Grizzlies, Boston Celtics, Golden State Warriors o Toronto Raptors.

Logros

Lendeborg, clasificado como el prospecto número 26 en las proyecciones del Draft de la NBA por ESPN, fue uno de los jugadores más completos y productivos del baloncesto universitario la temporada pasada. Con promedios de 17,7 puntos, 11,4 rebotes, 4,2 asistencias, 1,8 tapones y 1,7 robos por partido, se consolidó como una fuerza dominante en ambos extremos de la cancha.

Entre sus momentos más importantes como jugador, Lendeborg rompió su récord de puntos en un juego de NCAA el 15 de marzo de 2025. Ese día, anotó 30 puntos en la victoria en casa de UAB Blazers sobre East Carolina Pirates (94-77).

También destrozó su marca de rebotes en un juego de NCAA el 09 de febrero de 2024 al capturar 21 rebotes en la victoria en casa de UAB Blazers sobre Florida Atlantic Owls (76-73). No hay duda estamos delante de una futura estrella en la NBA.