Balonmano inicia hoy clasificatorio en Parque del Este

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Con tres partidos iniciará hoy la Copa Caribe de Balonmano Masculino, clasificatorio para los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, en el remozado Pabellón de Tenis de Mesa del Parque del Este.

El torneo, que se celebrará hasta el próximo sábado, es organizado por la Federación Dominicana de Balonmano (Fedobalom), que preside Miguel Rivera.

La jornada abre con el enfrentamiento entre las selecciones de Costa Rica y Cuba, a las 3:00 de la tarde, mientras que México jugará ante Puerto Rico, desde las 5:00 de la tarde, y a las 7:00 de la noche se medirán los equipos de República Dominicana y Guatemala.

La ceremonia de inauguración está pautada mañana, a las 6:30 de la tarde, después de los partidos que disputarán los representativos de Cuba ante México, y Puerto Rico contra Guatemala. El cierre de la jornada los selectivos de Costa Rica y República Dominicana. La Copa Caribe de Balonmano Santo Domingo 2026 servirá de preparación para el seleccionado quisqueyano de cara a su participación en la cita multideportiva Centroamericana y del Caribe.

El presidente de la Fedobalom, Miguel Rivera, manifestó que los países participantes buscarán plazas para el torneo de balonmano de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, cuya fecha de apertura es el 24 de agosto.