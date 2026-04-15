Barcelona está eliminado de la Champions: ¿Qué pasó?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El miércoles no pudo haber sido peor para el FC Barcelona. Perder el partido de ida de una eliminatoria de la Liga de Campeones es una cosa, pero hacerlo contra su rival de LaLiga, el Atlético de Madrid, fue como echar más sal a la herida.

Muchas cosas salieron mal para el Barcelona durante el partido. No jugaron mal, pero no supieron aprovechar sus ocasiones y tuvieron que jugar toda la segunda parte con diez hombres. Sin embargo, desde la perspectiva del Barcelona, el Atlético de Madrid también debería haber jugado con diez hombres durante los últimos 35 minutos del encuentro.

Barcelona protesta ante la UEFA

En el minuto 54 se produjo un momento peculiar. El Atlético de Madrid sacó de meta, el portero Juan Musso bajó el balón con la mano y se lo pasó al central Marc Pubill. Pubill lo agarró con la mano y se lo devolvió a Musso.

Inicialmente, Pubill no se percató de que Musso había sacado de meta, pensando que el portero le estaba dando el balón para que él sacara de centro. Los jugadores del Barcelona se dieron cuenta rápidamente, pero ni el árbitro ni los árbitros asistentes del VAR lo hicieron.

Tras el partido, el entrenador del Barcelona, Hansi Flick, se mostró furioso. Considera que debió haber sido penalti y doble tarjeta amarilla para Pubill. El club respalda plenamente a Flick en este asunto y, tras el encuentro, emitió un comunicado contundente dirigido a la UEFA.

"El FC Barcelona entiende que esta decisión, junto con la grave falta de intervención del VAR, representa un grave error. Por consiguiente, el Club ha solicitado la apertura de una investigación, el acceso a las comunicaciones arbitrales y, en su caso, el reconocimiento oficial de los errores y la adopción de las medidas pertinentes. En este sentido, el FC Barcelona considera que no es la primera vez en las últimas ediciones de la UEFA Champions League que decisiones arbitrales incomprensibles han tenido un efecto perjudicial en el equipo, creando un claro doble rasero e impidiendo competir en igualdad de condiciones con otros clubes", expresó el club mediante un comunicado.