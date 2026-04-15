¿Qué es el Día de Jackie Robinson y por qué MLB lo celebra el 15 de abril?

Publicado por Gabriel Alberto Hernández Tiburcio Creado: Actualizado:

El 15 de abril se celebra anualmente en las Grandes Ligas (MLB) el Día de Jackie Robinson.

Este año se conmemora el 79.º aniversario de la hazaña de Jackie Robinson al romper la barrera racial en las Grandes Ligas, convirtiéndose en el primer jugador negro en participar en un partido de Grandes Ligas.

Robinson jugó como primera base titular para los Brooklyn Dodgers en la victoria de 5-3 sobre los Boston Braves el 15 de abril de 1947.

El legado de Robinson fue celebrado por los equipos de la MLB, la liga y las organizaciones que destacaron su impacto en el deporte y en el mundo.

Jackie Robinson

¿Cómo se celebra?

Como parte de la celebración en toda la MLB, los 30 equipos lucirán camisetas con el número 42 y calcetines azul rey como parte de sus uniformes. El número de la camiseta también estará estampado en el color azul característico de los Dodgers.

La MLB también presenta la campaña "We Are Jackie", narrada por CC Sabathia, miembro del Salón de la Fama del Béisbol.

La campaña incluirá anuncios televisivos exclusivos en todos los medios de comunicación de la MLB, así como una serie de entrevistas en redes sociales con jugadores actuales y retirados.

¿Por que se usa el número 42?

El uso masivo del número 42 es una de las tradiciones más emblemáticas del deporte.

La iniciativa nació en 2007, cuando Ken Griffey Jr. solicitó permiso al entonces comisionado Bud Selig y a la viuda Rachel Robinson para vestir el número de Jackie durante esta fecha.

En 2009, la MLB oficializó que todos los jugadores usarían el número 42 ese día.

Robinson se retiró tras la temporada de 1956 y fue elegido para el Salón de la Fama del Béisbol en 1962, en su primer año de elegibilidad. Su camiseta número 42 fue retirada en toda la MLB en 1997 para conmemorar el 50 aniversario de su debut.