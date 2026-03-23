Así estará el clima esta semana: cambios importantes hacia el viernes

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Las lluvias darán una pausa en República Dominicana durante los primeros días de la semana, pero regresarán con más intensidad a partir del jueves.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que hasta el miércoles predominarán condiciones de escasas precipitaciones en gran parte del país, mientras que jueves y viernes se esperan aguaceros moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Hoy

Indomet explicó que este lunes gran parte del territorio permanecerá bajo condiciones de pocas lluvias debido a la incidencia de un sistema anticiclónico.

Será una jornada ventosa, especialmente hacia el sureste y noroeste, con viento moderado del este/noreste y ráfagas ocasionales.

Durante la mañana se prevén chubascos dispersos en:

La zona costera de La Altagracia

El Seibo

Hato Mayor

Localidades de Monseñor Nouel y La Vega

En horas de la tarde, las precipitaciones más relevantes se concentrarán en la Sierra de Bahoruco y zonas cercanas, en forma de aguaceros locales con ráfagas de viento y baja probabilidad de tronadas por efectos locales.

Martes

Para este martes, el viento moderado del noreste provocará episodios de lluvias débiles a localmente moderadas en la zona costera del Atlántico durante gran parte del día.

Las provincias con mayor incidencia serán:

Puerto Plata

María Trinidad Sánchez

Espaillat

En la tarde, las precipitaciones se extenderán hacia localidades de la Cordillera Central y el sureste.

También se prevén aguaceros locales en la Sierra de Bahoruco, acompañados de ráfagas de viento y baja probabilidad de tronadas.

Miércoles

El miércoles, aunque los valores de humedad seguirán bajos, se registrarán chubascos dispersos en la mañana hacia zonas costeras del noreste y sureste, producto del arrastre de nubes por el viento del este/noreste.

Durante la tarde y primeras horas de la noche, las lluvias serán en forma de aguaceros locales con posibles tronadas y ráfagas de viento en:

El noreste

El sureste

La Cordillera Central

Esto por la leve incidencia de una vaguada en niveles bajos de la troposfera.

Más lluvias para el fin de semana laboral

El meteorólogo de Indomet, Cristopher Florian adelantó que para jueves y viernes aumentará la inestabilidad atmosférica.

Se pronostican aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, debido a la incidencia de una vaguada en varios niveles de la troposfera.