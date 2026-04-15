Bayron Matos encabeza prácticas de futbol americano infantil en República Dominicana

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Bayron Matos, el primer dominicano en formar parte de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) y la Embajada de los Estados Unidos encabezaron varios entrenamientos infantiles de futbol americano y flag football para niños en el país.

El evento tuvo como escenario el Estadio de Béisbol del Oratorio María Auxiliadora, instalación recientemente remozada por el INEFI, y estuvo encabezado por el liniero ofensivo de los Indianapolis Colts, Byron Matos, con la presencia estelar de Hansel Enmanuel como invitado especial.

"Hoy estamos cambiando la cultura e introduciendo algo nuevo a nuestro país. Poniendo el futbol y, especialmente el flag football, en nuestro país para que el mundo lo vea y enseñarle a la gente que tenemos atletas de verdad", expresó.

Durante las practicas, decenas de jóvenes realizaron varios ejercicios fundamentales y entrenaron con equipamiento oficial de la NFL.

Por su parte, Matos tuvo un primer contacto con varios niños, alentándoles a descubrir la pasión por los deportes a una temprana edad .

El jugador de los Colts también aprovechó para agradecer el respaldo constante del director del INEFI: "Agradezco a Alberto Rodríguez, mi hermano, por el apoyo de siempre, desde que yo era pelotero. Esto es algo que haremos más a menudo porque es para el bienestar de nuestros jóvenes".