Aguilas clasifican a playoffs al lograr su victoria 28

Santiago.

Las Aguilas del Cibao (28-11) pintaron de blanco 5-0 a los Leones del Escogido, para clasificar al “Round Robin”, en choque en el Estadio Cibao. El ganador fue Jorge Tavárez y perdió Samuel Reyes y salvó Smith. El partido se detuvo un buen rato por problemas de electricidad en el parque.

Los lanzadores de las Aguilas no les permitieron ningún tipo de libertades a sus oponentes, que apenas pudieron conectar tres hits en el partido.

Los primeros en anotar fueron las Aguilas en el tercero, con Robert Moore que pegó doble al jardín derecho. Leody Taveras falló con elevado al siore. Diógenes Almengo reemplazó al lanzador, Samuel Reyes. Ezequiel Duran dio sencillo al central remolcando a Robert Moore. En el cuarto, las Aguilas volvieron a anotar dos carreras. Jerar Encarnación se embazó por error de campo corto. Webster Rivas falló con elevado al prado derecho. Juan Lagares despachó sencillo al jardín izquierdo. Encarnación avanzó a la segunda base en el episodio. Corey Joyce disparó doble al jardín central llevando al plato a Jerar Encarnación y a Juan Lagares.