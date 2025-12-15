Brooks y Jiménez conducen a los Toros sobre los Tigres

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El derecho abridor Aaron Brooks tiró seis entradas de una vuelta y Eloy Jiménez despachó cuadrangular con uno abordo en la alta de la segunda entrada para que los Toros del Este vencieran anoche 3-2 a los Tigres del Licey, partido correspondiente al Torneo de Béisbol Invernal, dedicado a don Juan Juan Marichal, miembro del Salón de la Fama de Cooperstown de los Estados Unidos, en el estadio Quisqueya.

Con su victoria, los romanenses dan un paso gigantesco en su lucha por conseguir su pase a los playoffs al poner su récord en 24-17 y afianzarse aún más del segundo puesto.

De su lado, los Tigres (19-22) vieron perder una gran oportunidad de seguir avanzando hacia las semifinales.

En su labor completa, Brooks (3-3) tres imparables con una carrera, con un boleto y tres ponches ára ganar el partido.

Perdió el derecho Shaun Anderson (1-3) al permitir dos vueltas al compás de tres imparables, con un boleto y dos ponches.

Joe Corbett tiró el noveno en blanco para acreditarse su cuarto salvamento.

Los taurinos aseguraron el partido en el cierre de la segunda entrada por el cuadrangular de dos vueltas de Jiménez. Ampliaron en el sexto por un error del tercera base en rodado de Yairo Muñoz que permitió anotar desde tercera a Bryan De La Cruz. Licey anotó su primera carrera en el tercero por imparable de Gustavo Núñez y en el séptimo por error del campo corto en batazo del receptor Hayden Senger.