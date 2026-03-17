Estados Unidos vs. Venezuela: así se construyó la final del Clásico Mundial y los detalles del partido decisivo

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La final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 ya está aquí.

La selección de Estados Unidos aseguró su boleto la noche del domingo con una victoria sobre la República Dominicana y ahora se enfrentará a Venezuela, que derrotó a Italia el lunes por la noche. Estados Unidos y Venezuela se medirán en el juego por el campeonato el martes a las 8 p.m. ET por FOX y FOX Deportes.

Antes del duelo entre Estados Unidos y Venezuela, aquí tienes todo lo que debes saber sobre la final.

Juego por el campeonato del Clásico Mundial de Béisbol: Venezuela vs. Estados Unidos

Cuándo y dónde: Martes a las 8 p.m. ET en el loanDepot park de Miami.

Cómo verlo: El juego por el campeonato del Clásico Mundial de Béisbol será transmitido en vivo por FOX y Fox Deportes.

Cómo escucharlo: Hay una transmisión gratuita en audio en inglés disponible para cada juego del Clásico.

Abridores probables: El derecho de los Mets, Nolan McLean, será el abridor por Estados Unidos ante Venezuela. El lanzador de 24 años permitió tres carreras limpias en tres innings contra Italia en la fase de grupos, pero tuvo efectividad de 2.06 en 48 innings en el cierre de la temporada pasada con los Mets.

Por Venezuela, el zurdo Eduardo Rodríguez fue anunciado como abridor. En su única presentación en este torneo, ante la República Dominicana en el último juego de la fase de grupos, Rodríguez permitió tres carreras en 2.2 innings, incluidos dos jonrones de Juan Soto y Ketel Marte.

Cómo llegaron aquí: Estados Unidos derrotó a la República Dominicana 2-1 el domingo para avanzar a su tercera final consecutiva del Clásico. Fue un juego tenso en el que todas las carreras llegaron por jonrón. Gunnar Henderson conectó un cuadrangular para empatar el juego al abrir el tercer inning, y Roman Anthony pegó un bambinazo solitario para tomar la ventaja dos bateadores después. La única carrera dominicana llegó con un vuelacercas de Junior Caminero en el segundo inning. El derecho Paul Skenes lanzó 4.2 entradas por Estados Unidos, permitió seis hits y solo una carrera, antes de que cinco relevistas limitaran a Dominicana a dos imparables el resto del juego y dejaran la carrera del empate en tercera en el noveno.

Venezuela venció a Italia 4-2 en una emocionante semifinal el lunes, con un racimo de tres carreras en el séptimo inning para tomar la ventaja y asegurar su segunda remontada consecutiva. Ronald Acuña Jr. empató el juego en el séptimo con un sencillo impulsor dentro del cuadro, antes de que Maikel García diera la ventaja definitiva con otro sencillo productor. Luego de que el abridor Keider Montero permitiera dos carreras en 1.1 innings, el bullpen de Venezuela lanzó 7.2 episodios sin permitir anotaciones. En el juego anterior, en cuartos de final contra Japón, Venezuela también protagonizó una remontada dramática ante el campeón defensor del Clásico.

Debido a que ambos equipos llegaron a la final con récord de 5-1, la localía se decidió con un volado, que favoreció a Estados Unidos.

Qué está en juego: El ganador será coronado campeón del Clásico Mundial de Béisbol 2026. Estados Unidos ganó su único título en 2017, cuando venció a Puerto Rico 8-0 en la final. Para Venezuela, esta será su primera aparición en un juego por el campeonato del Clásico.

Historial ante Venezuela: Estos equipos se han enfrentado cinco veces en el Clásico, con ventaja de 3-2 para Estados Unidos. El primer duelo fue en la fase de grupos de 2009, cuando Estados Unidos ganó 15-6 con jonrones de Kevin Youkilis, Adam Dunn y Ryan Braun. El más reciente fue en los cuartos de final de 2023, cuando Estados Unidos ganó 9-7 gracias a un grand slam de Trea Turner.