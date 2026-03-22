Extensión con Filis: Cristopher Sánchez es ahora uno de los lanzadores mejor pagados tras nuevo contrato

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Cristopher Sánchez es uno de los mejores lanzadores de Grandes Ligas, y los Filis le pagarán como tal en el futuro.

Los Filis anunciaron el domingo por la mañana que han firmado al dominicano Sánchez a un nuevo contrato de seis años que le garantiza US$107 millones hasta el 2032, con una opción del club para el 2033 por un valor de US$44.5 millones, según una fuente. Esencialmente, los Filis rompieron una extensión de contrato muy favorable para el club de cuatro años y US$ 22.5 millones que se extendía hasta el 2028, con opciones del club tanto para el 2029 como el 2030.

Los Filis podrían haber mantenido ese acuerdo si hubieran querido.

En cambio, eligieron recompensar a Sánchez.

Sánchez terminó la temporada pasada en el segundo lugar para el Premio Cy Young de la Liga Nacional, detrás de Paul Skenes de Pittsburgh, con récord de 13-5 y efectividad de 2.50 en 32 aperturas. Sánchez registró WAR de 8.0, el mejor de Grandes Ligas entre los lanzadores, según Baseball-Reference. En las últimas tres campañas, en las que Sánchez se ha convertido en una estrella, su WAR combinado de 13.5 está empatado con Skenes en el tercer lugar de las Mayores, detrás de Zack Wheeler (15.3) y Tarik Skubal (14.8).

En cuatro días, Sánchez será el abridor del Día Inaugural de los Filis en el Citizens Bank Park.

Ha sido una trayectoria notable para Sánchez, quien firmó con los Rays como agente libre amateur en el 2013. Luego fue cambiado a los Filis por el prospecto Curtis Mead en noviembre del 2019, esencialmente porque Tampa Bay sentía que no tenía un lugar para Sánchez en su roster de 40 hombres.

Sánchez tambaleó algo durante los siguientes dos años, registrando efectividad de 5.63 en 15 presentaciones con los Filis en el 2022.

Pero Sánchez empezó a despegar en el 2023, con promedio de carreras limpias de 3.44 en 19 presentaciones (18 aperturas).