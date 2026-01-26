José Ramírez recibe otro bañito de dólares

Publicado por Hector Gomez Creado: Actualizado:

A propósito de que el pasado sábado ofrecimos la primicia del nuevo acuerdo de extensión contractual del estelar tercera base José Ramírez y los Guardianes de Cleveland, en esta entrega abordaremos los contratos más lucrativos de los jugadores dominicanos en la historia de las Grandes Ligas.

Ramírez, a quien le restaban tres temporadas y US$69 millones de la extensión de cinco temporadas y US$124 millones que firmó en el 2022, renegoció ahora un contrato de siete años y US$175 millones que se extiende hasta el 2032.

El acuerdo incluirá US$70 millones en dinero diferido (US$10 millones diferidos cada año), cláusulas y bonos por desempeños, más otros beneficios propios de su condición de superestrella.

Además, el acuerdo también incluye una cláusula de no intercambio y bonificaciones por ganar o terminar entre los cinco primeros en la votación al Jugador Más Valioso (MVP).

Ramírez recibirá salarios anuales de US$25 millones del 2026 al 2032.

Sus logros

Ramírez, de 33 años, ha sido seleccionado a siete Juegos de Estrellas y ha ganado seis Bates de Plata.

En cuatro ocasiones ha quedado entre los finalistas al premio MVP de la Liga Americana.

Ha liderado el más joven de los circuitos en dos ocasiones en dobles (56 en 2017 y 44 en 2022).

Fue también líder de la Liga Americana en carreras anotadas en el 2020 con 45 (temporada de 60 juegos debido a la pandemia del COVID-19).

Ha realizado el 30-30 en tres ocasiones (2018, 2024 y 2025).

Estadísticas de por VIDA

Ramírez ha participado en 13 temporadas con Cleveland (2013-2025), ha visto acción en 1,609 juegos, 6,759 apariciones al plato, 5,970 turnos, 1,001 anotadas, 1,668 hits, 398 dobles, 43 triples, 285 jonrones, 949 remolcadas, 287 bases robadas, 666 bases por bolas.

Además de 802 ponches, 726 extrabases, 3,007 bases alcanzadas, AVG .279, OBP .353, SLG .504, OPS .857, OPS+ 131, WAR 57.6.

Salarios Hasta la pasada temporada de 2025

Ramírez había devengado salarios por un monto total ascendente a US$97,029,500, lo que sumado a la reciente extensión contractual de US$175 millones, totaliza US$272,029,500.