Leones vienen desde atrás para vencer a los Gigantes

SAN FRANCISCO DE MACORÍS. Con un rally de seis carreras en el cuarto episodio, los Leones del Escogido dieron vuelta a la pizarra para vencer ayer domingo 11-8 a los Gigantes del Cibao en el estadio Julián Javier, de esta ciudad.

Con la victoria, los melenudos (19-24) se afianzan en la cuarta posición alejándose a un juego de las Estrellas (18-25) y a uno y medio de los Gigantes (17-25), y colocándose a un juego detrás del Licey (19-22).

Los nordestanos fabricaron seis anotaciones en la misma primera entrada, cuatro de ellas contra el abridor escarlata Grant Gavin y dos que fueron a la cuenta de Samuel Reyes. Sin embargo, los visitantes fueron descontando desde el segundo episodio con un jonrón solitario de Alexander Canario frente a Daniel Mengden entre los jardines izquierdo y central. En ese mismo acto, los capitaleños llenaron las bases con dos outs, y una base por bolas a Sócrates Brito provocó que Jonathan Guzmán anotara desde tercera.

El lanzador ganador fue Carlos Teller (1-0) luego de tirar 1.2 capítulos en blanco. La derrota fue para McWilliams (0-1) al tolerar tres anotaciones en un tercio. Nogosek (3) consiguió el salvamento.