Luis García Jr. brilla y lleva a los Gigantes a victoria sobre los Tigres del Licey

Luis García Jr remolcó dos carreras, Samad Taylor anotó tres veces y los Gigantes del Cibao derrotaron cuatro carreras por dos a los Tigres del Licey para quebrar un empate con el conjunto capitalino este sábado por la tarde-noche, en la continuación del torneo de béisbol otoño-invernal 2025-26, dedicado a Juan Marichal y en disputa por la Copa Banreservas.

Los Gigantes anotaron dos carreras en el primer tercio del duelo, el Licey empató en la alta del séptimo, pero otra vez los cibaeños recuperaron la ventaja con dos carreras y se llevaron el triunfo luego de asegurar los últimos outs.

Ahora los francomacorisanos se ponen con 16-19 y quedan solos temporalmente en el cuarto lugar, pendiente los demás resultados, y el Licey baja al quinto.

El pitcheo cibaeño limitó a tres indiscutibles a los Tigres.

Los Gigantes abrieron la pizarra con la primera del partido. Samad Taylor se embasó por sencillo al central y llegó a tercera por un error en viraje del lanzador Adonis Medina. Un elevado de sacrificio de Luis García lo trajo hasta el plato.

Otro elevado, esta vez de Leury García, al prado central, combinado con un error en tiro de Emilio Bonifacio llevó a Taylor a anotar la segunda de los cibaeños.

El Licey igualó a 2-2 en el séptimo ante Yaqui Rivera. Doble de Francisco Mejía llevó a Mel Rojas Jr. a la antesala y sencillo remolcador de Cal Stevenson produjeron la primera azul.

Armando Álvarez disparó elevado de sacrificio para igualar el marcador 2-2.

En la parte baja del séptimo los Gigantes retomaron la ventaja. Sencillo de Luis García al central ante Misael Tamárez y un elevado de sacrificio de Deyvison de los Santos ponía la pizarra 4-2.

Por los Tigres: Cristhian Adames de 4-1; Mel Rojas jr de 3-0, con una anotada y una base por bolas; Francisco Mejía de 3-1, con un doble.

Esteury Ruiz de 1-0, con una anotada; Emilio Bonifacio de 3-1, con un doble y dos ponches: Por los Potros; Samad Taylor de 4-3, tres anotadas y un doble; Luis García Jr. de 2-2, con dos bases por bolas; Deyvison de los Santos de 1-0, con una remolcada.

Kelvin Gutiérrez de 3-1, con doble y una base por bolas; Carlos Jorge de 4-1, dos ponches; Melvin Mercedes de 2-1, con una anotada.

Tras la jornada de este sábado, las Águilas Cibaeñas completaron 33 días consecutivos en la cima del torneo, consolidando su dominio con marca de 25-10. En la segunda posición se mantienen los Toros del Este (20-16), quienes con dos victorias seguidas se colocan a 5.5 juegos del liderato.

Los Gigantes del Cibao, impulsados por una racha de tres triunfos, presentan registro de 16-19, a 9.0 juegos. Detrás aparecen las Estrellas Orientales (16-21), que arrastran dos derrotas consecutivas y se ubican a 10 juegos de las Águilas, la misma distancia que los Tigres del Licey (15-20).

En el último lugar se encuentran los Leones del Escogido (15-21), a 10.5 juegos de la cima.

Este domingo los Toros enfrentarán a las Águilas en Santiago (4:00 pm); Los Gigantes frente a las Estrellas en San Pedro de Macorís (5:00 pm), mientras que el Escogido chocaron contra el Licey en Santo Domingo (5:00 pm).