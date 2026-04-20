Pitcheo de RD: Exhibe su calidad en Grandes Ligas

Publicado por Hector Gomez Creado: Actualizado:

El as de la rotación abridora de los Angelinos de Los Ángeles, José Soriano, sigue haciendo historia en las Grandes Ligas.

Soriano es el primer lanzador con una efectividad por debajo de 0.50 y 15 o menos hits permitidos en sus primeras 5 apariciones de una temporada desde que se oficializó la efectividad en ambas ligas (1913), con un mínimo de 30 entradas lanzadas.

Además, Soriano exhibe la tercera mejor efectividad en las primeras 5 apariciones de una temporada en los últimos 80 años, con un mínimo de 30 entradas lanzadas, solo superado por el mexicano Fernando Valenzuela:

- 1981 Fernando Valenzuela: 0.20- 1985 Fernando Valenzuela: 0.21

- 2026 José Soriano: 0.28

En su más reciente apertura, Soriano obtuvo su quinta victoria de la temporada, luego de lanzar 5.2 entradas en blanco y apenas 2 hits permitidos, otorgó 4 bases por bolas y ponchó 8 frente a los Padres de San Diego. Realizó 99 pitcheos (52 strikes y 47 bolas).

Soriano, de 27 años, es colíder en Las Mayores en triunfos (5), líder en efectividad (0.28), WHIP (0.73), promedio de bateo de la oposición contra él (.104) y WAR (2.2). Es segundo en ponches con 39.

Ha iniciado 5 juegos, con 32.2 entradas lanzadas, ha permitido 11 hits, una carrera limpia, 13 bases por bolas y 39 ponches.