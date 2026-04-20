La racha de Shohei Ohtani embasándose llega a 51

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DENVER. Shohei Ohtani tomó posesión exclusiva del tercer lugar en la lista de rachas más largas embasándose de los Dodgers desde 1900, con un doble productor al jardín derecho en el tercer inning ante el abridor de los Rockies, Michael Lorenzen, el domingo.

Ohtani comenzó el juego empatado con “Wee” Willie Keeler y extendió su racha a 51 juegos, superando la marca de Keeler.

Ohtani se ha embasado en cada juego en el que ha estado en la alineación desde el 24 de agosto de 2025, y ahora está a dos juegos del segundo lugar, con la mira puesta en Shawn Green, quien se embasó en 53 juegos consecutivos en el 2000.

El récord de los Dodgers desde 1900 pertenece a Duke Snider, quien logró una racha de 58 juegos embasándose en 1954.

Ron Cey completa el Top 5 con una racha de 47 juegos entre 1975 y 1976.

La racha de 51 juegos de Ohtani también es la cuarta más larga en MLB en los últimos 20 años.

Está a un juego de Kevin Millar y Shin-Soo Choo, quienes se embasaron en 52 juegos consecutivos en 2007 y 2018, respectivamente.

El colombiano Orlando Cabrera posee la racha más larga embasándose en las Mayores desde la temporada de 2005, con 63 juegos en 2006.

El récord general de MLB desde al menos 1900 le pertenece a Ted Williams, con una racha de 84 juegos embasándose en 1949.

Ohtani terminó la jornada de 5-2 con par de dobles y una carrera impulsada, pero los Dodgers no opudieron conseguir la victoria y cayeron ante los Rockies 9-6, sufriendo derrotas consecutivas por primera vez desde que inició la temporada.