Con rally de 4 vueltas en el 8vo, Gigantes ganaron

Publicado por Tony Reyes

Gigantes 5 Estrellas 2

SAN FRANCISCO DE MACORIS. Con un espeso rally de cuatro carreras en el cierre de la octava entrada los Gigantes del Cibao derrotaron anoche 5-2 a las Estrellas Orientales, partido efectuado en el Estadio Julián Javier de esta ciudad.

Los francomacorisanos llegaron debajo en el marcador al octavo, cuando fabricaron cuatro anotaciones para llevarse el triunfo. Los Gigantes colocan ahora su récord en 8-12, mientras las Estrellas en 10-14.

Ganó el relevista Yovanny Cruz (1-0) al tirar una entrada en blanco. Perdió Josh Green (0-1) al permitir tres carreras con dos boletos y un hit.

Por las Estrellas, Rodolfo Durán ligó tres hits.

Johan Rojas ligó dos hits por los Gigantes.