Ramírez dispara dos jonrones; Caminero la bota

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Cleveland8

Baltimore4

CLEVELAND. AP. José Ramírez conectó dos jonrones, Brayan Rocchio pegó tres hits e impulsó tres carreras, y los Guardianes de Cleveland vencieron ayer domingo 8-4 a los Orioles para llevarse tres de cuatro juegos ante Baltimore.

El dominicano Ramírez se voló la cerca en la cuarta y la quinta entradas ante Trevor Rogers (2-2), con lo que aumentó a 28 su récord de la franquicia de juegos con múltiples jonrones.

También superó a Earl Averill y se colocó en el segundo lugar en la historia de Cleveland con 138 jonrones en casa.

Ramírez batea para .342 con cinco jonrones en sus últimos 11 juegos.

El también dominicano Juan Brito conectó un doble de dos carreras en la cuarta.

Marlins5

Milwaukee3

MIAMI. AP. El dominicano Eury Pérez permitió tres hits en seis sólidas entradas después de que Miami castigó a Jacob Misiorowski con tres carreras en la primera, y los Marlins vencieron el domingo 5-3 a los Cerveceros de Milwaukee.

Pérez (2-1) concedió una carrera sucia y una base por bolas, y ponchó a siete para ayudar a los Marlins a cortar una racha de cuatro derrotas, evitar la barrida en la serie y ganar por segunda vez en nueve juegos. El dominicano Gary Sánchez conectó un sencillo de dos carreras con dos outs ante el relevista de Miami Andrew Nardi en la octava.

Piratas 6

Tampa3

PITTSBURGH. AP. Bryan Reynolds impulsó tres carreras, Mitch Keller lanzó siete sólidas entradas y los Piratas de Pittsburgh derrotaron el domingo 6-3 a los Rays de Tampa Bay.

El dominicano Junior Caminero conectó un jonrón abriendo la novena por los Rays, al pegarle a Wilber Dotel, quien hacía su debut en las Grandes Ligas. Dotel retiró a los siguientes tres bateadores para terminar el juego.

Por los Piratas, los dominicanos Marcell Ozuna, un doble y Oneal Cruz, de 3-0.

Toronto10

Arizona4

PHOENIX. AP. Kazuma Okamoto conectó un jonrón solitario y remolcó tres carreras, Nathan Lukes añadió un doble de tres carreras y los Azulejos de Toronto aprovecharon una primera entrada de ocho anotaciones para imponerse con facilidad por 10-4 el domingo a los Diamondbacks de Arizona, lo que evitó una barrida de tres juegos.

Por Toronto, el dominicano Vladimir Guerrero Jr., de 5-3, incluido un doble, con dos anotadas y dos impulsadas y su paisano Eloy Jiménez, de 4-1.

Por Arizona, Ketel Marte, de 4-1.

Yanquis7

Reales0

NUEVA YORK. AP. Aaron Judge conectó un cuadrangular de dos carreras en la primera entrada, Ben Rice se voló la barda por cuarto juego consecutivo en la segunda y los Yankees de Nueva York vencieron 7-0 a los tambaleantes Reales de Kansas City para completar una barrida de tres juegos el domingo, tras una larga demora por lluvia.

Ryan Weathers (1-2) se recuperó luego de permitir cuatro jonrones ante los Angelinos de Los Ángeles el martes y toleró cinco imparables en siete entradas y un tercio para conseguir su primera victoria con los Yankees. El zurdo ponchó a ocho y dio una base por bolas.

Medias Blancas7

Atleticos4

WEST SACRAMENTO, California, EE.UU. AP. El novato Munetaka Murakami y el cubano Miguel Vargas conectaron dos de los cuatro jonrones de Chicago ante Jeffrey Springs, y el novato Noah Schultz permitió el domingo un hit en cinco entradas para lograr su primera victoria en las Grandes Ligas, en el triunfo de los Medias Blancas de Chicago por 7-4 sobre los Atléticos.

En el partido, el dominicano Seranthony Ambioris Domínguez logró su cuarto salvado.

seattle5

texas2

SEATTLE. AP. Bryan Woo lanzó siete sólidas entradas, Rob Refsnyder conectó un jonrón con el primer lanzamiento en la parte baja de la primera y los Marineros de Seattle superaron el domingo 5-2 a los Rangers de Texas. Por Seattle, Julio Rodríguez, de 3-1.

Cincinnati7

Mellizos4

MINNEAPOLIS. AP. TJ Friedl conectó un doble de tres carreras que puso a su equipo por delante en la novena entrada, Rece Hinds añadió un doble de dos carreras en la 10ma, y los Rojos de Cincinnati remontaron para vencer 7-4 a los Mellizos de Minnesota el domingo y completar una barrida de tres juegos.

Los Rojos, líderes de la División Central de la Liga Nacional, tienen marca de 11-0 en juegos decididos por tres carreras o menos.

Por Cincinnati, Elly De la Cruz, de 5-1, un doble, con dos anotadas.

Colorado9

Dodgers6

DENVER. AP. Mickey Moniak conectó un jonrón de dos carreras para tomar la ventaja en la séptima entrada, y los Rockies de Colorado resistieron para vencer el domingo 9-6 a Los Ángeles y propinarles a los Dodgers su primera racha de derrotas de la temporada.

Shohei Ohtani pegó dos dobles para extender a 51 juegos su racha embasándose.

San Luis7

Houston5

HOUSTON. AP. Masyn Winn vació las bases con un doblete por la línea de tercera base, y los Cardenales de San Luis ganaron su quinto juego consecutivo al vencer el domingo 7-5 a los Astros de Houston en 10 entradas.

Cachorros2

Mets1

By JAY COHEN. AP. Nico Hoerner conectó un elevado de sacrificio ante Craig Kimbrel en la décima entrada, y los Cachorros de Chicago vencieron tras remontar 2-1 el domingo a los Mets de Nueva York a su 11ma derrota consecutiva.

Nacionales3

Gigantes0

WASHINGTON. AP. Curtis Mead conectó un jonrón de dos carreras, Andrew Alvarez lanzó 4 1/3 sólidas entradas como relevista y los Nacionales de Washington vencieron 3-0 a los Gigantes de San Francisco.

Por los Gigantes, el dominicanos Rafael Devers conectó dos hits.

Detroit6

Boston2

BOSTON. AP. Dillon Dingler conectó un jonrón de tres carreras ante el estelar de Boston, Garrett Crochet y guió a los Tigres de Detroit a una victoria por 6-2 sobre los Medias Rojas en el Fenway Park.

El dominicano Framber Valdez (2-1) se acreditó la victoria.