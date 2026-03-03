Brasil perderá a Rodrygo para la Copa Mundial 2026 por rotura del ligamento

Publicado por AP Creado: Actualizado:

El internacional brasileño Rodrygo se perderá lo que resta de temporada con el Real Madrid y el Mundial debido a una rotura del ligamento cruzado anterior (LCA) y del menisco de la rodilla derecha.

El extremo de 25 años se lesionó en la derrota del Madrid por 1-0 ante el Getafe el lunes, cuando entró como suplente tras casi un mes de baja por una tendinitis.

El Real Madrid confirmó el diagnóstico el martes. Rodrygo lo calificó como "uno de los peores días de mi vida".

"Siempre he temido esta lesión. Quizás la vida ha sido un poco cruel conmigo últimamente. No sé si me lo merezco, pero ¿de qué puedo quejarme? ¡Cuántas cosas maravillosas he vivido ya, que tampoco merecía!", dijo en Instagram.

"Estoy fuera lo que resta de temporada con mi club y fuera del Mundial con mi selección, un sueño que todos saben lo mucho que significa para mí. Y solo puedo ser fuerte como siempre, no es nada nuevo", añadió Rodrygo.

Ni Madrid ni la federación brasileña de fútbol mencionaron la cirugía ni una fecha para el regreso de Rodrygo. La federación le deseó una pronta recuperación.

Rodrygo jugó los cinco partidos de Brasil en el Mundial de 2022, donde su equipo perdió en los penaltis de cuartos de final contra Croacia. El penalti de Rodrygo fue atajado en la tanda de penaltis.

No formó parte de la convocatoria de Brasil en ninguno de los últimos cuatro partidos de clasificación para el Mundial del año pasado, pero el entrenador Carlo Ancelotti sí contó con Rodrygo en cada uno de los cuatro amistosos de octubre y noviembre.

Neymar, quien se rompió el ligamento cruzado anterior y el menisco en 2023, expresó su tristeza por la noticia de la lesión de Rodrygo. Le trajo recuerdos del "sufrimiento, la angustia y el miedo de sufrir esta lesión", escribió en sus redes sociales.