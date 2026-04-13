Celebra sus 34 años de Impacto Deportivo tendrá su Pódcast

Publicado por Jeffrey Nolasco Creado: Actualizado:

Es innegable que mantener dos programas de Radio y TV por 34 años llena de júbilo, pero hubo otro tema que quebró en lágrimas al periodista deportivo Franklin Mirabal.

"Celebro con satisfacción que he apoyado a muchos cronistas jóvenes", dijo Mirabal.

Y al ver sentadas a tres talentos que impulsó, Sussy Jiménez, Karen Ozuna y Natacha Carolina Peña, Mirabal no pudo seguir hablando y se fue en lágrimas.

"Hace casi 40 años fui a HIZ, en el Conde, y le pedí una oportunidad a Ramón Cuello. Desde ahí, me propuse ayudar a la mayor cantidad de colegas.

"Me siento orgulloso de ver a Karen, Sussy y Natacha brillar y les valoró que salieron agradecidas", agregó emocionado.

En la actividad se celebraron los 30 años de la versión de TV y 34 de Radio.

Igualmente se anunció El Podcast Inteligente, nuevo hijo de Impacto Deportivo. También se presentaron a David Terrero, nuevo analista de baloncesto y Stewart Hernández para el Pódcast Inteligente.

Impacto Radio arrancó por HIZ, Onda Musical, Radio Continental, pero su mayor impacto llegó desde Rumba 98.5, Zol 106.1 y ahora en Caliente 104.1 FM

La versión de TV arrancó por Telesistema, Canal 11, pasó al 13, 21, 23, Súper Canal, CDN 37 y ahora está en CDN Deportes.

En una carrera de 39 años, Mirabal ha ganado unos 37 premios.

Esperan programas especiales de Radio, TV y YouTube sobre la actividad.