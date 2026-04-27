Celebran en Estados Unidos evento “Peloteros Latinos”

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La Embajada de la República Dominicana en los Estados Unidos reafirmó su compromiso con la proyección del talento y la identidad dominicana al celebrar, junto al Aspen Institute y su iniciativa Aspen Conexión, el evento, ¡Peloteros! Latinos Shaping the Legacy of American Baseball.

Se trata de una jornada de alto nivel que colocó en el centro de la conversación el impacto de los dominicanos en el béisbol de grandes ligas y su contribución al desarrollo económico y social.

Celebrado en el marco de la bienal 2026 del Whitney Museum of American Art, uno de los espacios culturales más prestigiosos de la ciudad de Nueva York, el encuentro reunió a expertos financieros de McKinsey & Company, Capital One y contó con la presencia de Steven Puig, presidente del Banco BHD y María Amalia León, presidenta de la Fundación León Jimenes y del Centro Cultural Eduardo León Jimenes.

Asimismo, se contó con la participación especial de Nelson Cruz, ex beisbolista de grandes ligas quien compartió su experiencia personal dentro y fuera del béisbol.

Los ex beisbolistas Nelson Cruz y Miguel Batista brindaron sus perspectivas personales. Las palabras centrales estuvieron a cargo de la embajadora dominicana, María Isabel Castillo Báez.

Hubo tres paneles de expertos y se abordaron los temas de diplomacia deportiva, impacto económico del béisbol, entre otros de gran interés.