Presidente Abinader entrega obras de renovación de la playa Sosúa y su plaza de vendedores

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El presidente Luis Abinader entregó este lunes las obras renovadas y la nueva plaza de vendedores en Playa Sosúa, marcando el inicio de una transformación integral orientada a posicionar este destino como referente del turismo en la República Dominicana, mediante un plan estatal que combina inversión, ordenamiento y desarrollo sostenible.

Durante el acto, el mandatario resaltó el valor histórico, social y turístico de Sosúa, al tiempo que evocó su vínculo personal con la zona desde la infancia, describiéndola como una de las playas más emblemáticas del país. Subrayó que este proyecto representa “un renacer” para el destino, tras años de desorden urbanístico y deterioro en su imagen.

Explicó que la intervención no solo contempla la reorganización del frente costero y la dignificación de los espacios de venta, sino también un enfoque integral que incluye saneamiento ambiental, recuperación de áreas públicas y fortalecimiento de la oferta turística. En ese sentido, aseguró que el objetivo es convertir a Sosúa en un destino familiar, seguro y sostenible.

El jefe de Estado enfatizó que el desarrollo turístico debe impactar directamente a todos los sectores, desde vendedores y turoperadores hasta inversionistas y trabajadores locales. “Este es un modelo donde ganamos todos”, afirmó, al destacar que la transformación permitirá aumentar la llegada de visitantes y dinamizar la economía de la zona.

Entrega de obras en playa Sosúa

Como parte de la estrategia de relanzamiento, mencionó proyectos complementarios como el desarrollo de Punta Bergantín, orientado a atraer marcas hoteleras internacionales y fortalecer la promoción del destino en mercados globales. Asimismo, valoró la renovación de infraestructuras hoteleras existentes, lo que contribuirá a elevar los estándares de calidad en la oferta turística.

En el ámbito de la salud, anunció la construcción de un hospital traumatológico en Sosúa, cuya entrega está prevista para noviembre de este año. Este centro brindará atención especializada en emergencias y accidentes, beneficiando a toda la región norte.

También adelantó nuevas iniciativas en infraestructura, incluyendo proyectos en proceso de adjudicación de la Carretera del Ámbar y la modernización del teleférico. Además, informó sobre el próximo lanzamiento de un plan integral para el relanzamiento de Boca Chica.

El presidente Abinader destacó la importancia de la articulación entre el Gobierno, el sector privado y las comunidades para lograr resultados sostenibles. Enfatizó que el progreso del país depende de la capacidad de alcanzar consensos y ejecutar políticas públicas que combinen orden con justicia social.

Al concluir, agradeció el respaldo de autoridades locales, empresarios, trabajadores del sector turístico y residentes, y expresó su confianza en que Sosúa se consolide como un referente del turismo dominicano renovado.

Cumplimiento de un proyecto anhelado por décadas

Por su parte, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, destacó el valor histórico y emocional de Playa Sosúa, resaltando que este destino ha sido parte esencial de la vida y los recuerdos de generaciones de dominicanos. Asimismo, reconoció la dedicación de los hombres y mujeres que han mantenido viva su actividad y esencia a lo largo del tiempo.

Afirmó que el relanzamiento representa el cumplimiento de un proyecto anhelado por décadas, logrado gracias al impulso del Gobierno del presidente Luis Abinader y al trabajo coordinado con el ministro de Turismo, David Collado, quienes apostaron por devolverle a Sosúa su esplendor mediante una intervención planificada y sostenible.

Paliza definió esta transformación como un renacer y un reencuentro para el país, subrayando que Sosúa reafirma su identidad como punto de encuentro de culturas y destino emblemático, celebrando este momento como el regreso al Sosúa soñado por toda la comunidad y por quienes visitan este importante polo turístico.

Turismo más inclusivo y ordenado

El ministro de Turismo, David Collado, afirmó que el relanzamiento de Sosúa responde a una visión de rescatar espacios públicos y ponerlos al servicio de la gente, promoviendo un turismo más inclusivo y ordenado.

Destacó que el proyecto, con una inversión cercana a los 10 millones de dólares, equivalentes a unos RD$568 millones de pesos, permitió recuperar el entorno, dignificar a los vendedores y fortalecer la oferta turística, garantizando mejores condiciones y oportunidades para quienes dependen de esta actividad.

Indicó que estas acciones forman parte de un plan nacional que ha impactado playas y malecones en todo el país, con más de RD$2,000 millones invertidos en Puerto Plata, como parte del compromiso con el desarrollo del destino.

Asimismo, aseguró que la República Dominicana vive un momento histórico en turismo, con cifras récord de visitantes y nuevas rutas aéreas, respaldadas por la estabilidad y la alianza público-privada.

El proyecto incorpora 79 locales comerciales: 57 destinados a la preparación y venta de alimentos, 16 a la comercialización de artesanía y regalos, además de 2 bares y 4 quioscos, buscando diversificar la experiencia del visitante y fortalecer la economía local.

Además de la oferta comercial, incluye un parque comunitario, gimnasio al aire libre, baños públicos y áreas de esparcimiento, promoviendo su uso tanto por residentes como por visitantes.

Los locales fueron entregados equipados con estufas, refrigeradores, extractores y fregaderos, mientras que las áreas comunes cuentan con mobiliario urbano, sistemas de seguridad y manejo de desechos, garantizando condiciones óptimas de operación y sostenibilidad.

Representantes de la asociación de vendedores valoraron la ejecución de la obra, destacando su impacto positivo en la organización del comercio y el desarrollo turístico, así como la transparencia del proceso.

Entrega de reconocimiento

La Asociación de Playa Sosúa otorgó un reconocimiento al presidente Luis Abinader, destacando su compromiso y visión para el desarrollo del destino turístico.

Según el texto de la placa, la distinción resalta el impulso a la construcción de una nueva plaza destinada a los trabajadores playeros, así como las acciones orientadas a fortalecer el turismo, la economía local y el bienestar de las familias de Sosúa.

El reconocimiento también expresa que estas iniciativas dejan una huella significativa en el progreso y la dignidad de la comunidad, valorando el impacto social de las obras ejecutadas en la zona.

La entrega fue realizada como muestra de gratitud y respeto por los aportes realizados en favor del desarrollo integral del destino.

Estuvieron presentes en el acto la gobernadora Claritza Rochtte Peralta; la senadora Ginette Bournigal; el alcalde Wilfredo Olivences; el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa; el director de la Policía Turística (Politur), general Minoru Matsunaga; la fiscal Hilda Patricia Lagombra Polanco; el alcalde de Puerto Plata, Diomedes Roque, y los diputados Fiordaliza Estevez, Lidia Pérez, Jhonny Medina y Emil Durán y el pastor Hipólito Chalas, entre otras personalidades.