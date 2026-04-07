David: “La envidia es lo peor en el ser humano”

Publicado por Franklin Mirabal Creado: Actualizado:

David Ortiz volvió a poner a temblar las redes sociales con una tremenda entrevista en la que reveló detalles de gran interés sobre su vida de pelotero fuera del terreno de juego.

Hablando en el Podcast de VIan Araujo y Ricardo Rodríguez, David tocó temas muy pintorescos.

1- Se refirió al mal vivir de la gente.

Recordó que cuando era joven, se sentía bien cuando veía a alguien con un buen carro o una mujer bonita.

Según David, se sentía bien por esa gente, y soñaba con lograrlo, contrario ahora que muchas personas envidian lo que tiene y lo que hace.

2- Se mostró orgulloso de que luego de ser pelotero, ahora lleva una vida muy activa, que incluye contratos millonarios como analista de Fox, graba comerciales en lo que gana hasta 500 mil dólares y recibe un millón de dólares anuales como asesor de Boston.

3- En lo empresarial, tiene negocios de ron, cargadores eléctricos y comida para diabéticos, y eso lo tiene muy ocupado.

4- Reveló que aprendió la disciplina de los gringos. Dijo que observa cómo priorizan en el trabajo..

5- David dijo que se preparó para su retiro del béisbol, y que eso le abrió las puertas para los negocios.

David impactó en la entrevista.

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