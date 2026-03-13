¡Muchas gracias a los Cooperstown!

Publicado por Franklin Mirabal Creado: Actualizado:

Hasta el momento todo va perfecto con el equipo dominicano que está compitiendo en el Clásico Mundial de Béisbol.

Merece aplausos ese récord de 4-0.

Pero vamos a resaltar un tema relevante.

Los Cooperstown dominicanos han estado en el terreno y el dogout todo el tiempo aportando su experiencia a los jugadores.

Me refiero a Juan Marichal, David Ortiz, Pedro Martínez, Adrian Beltlé y Vladimir Guerrero Sr.

Cada uno de ellos se han dividido a los jugadores para ayudarlos en el plano emocional, mental, en fin, una labor clave.

David, por ejemplo, está encima de Junior Caminero y Vladdy Guerrero.

Es grande la presión de la gente, la prensa, los juegos, horarios y prácticas, y no olviden que muchos de esos jugadores son relativamente jóvenes como Fernando Tatis Jr y Juan Soto.

El rol de estos Inmortales ha sido crucial.