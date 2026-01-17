Sirí, líder Hrs en playoffs para activos

Creado: Actualizado:

El Rayo, José Sirí ha conectado tres cuadrangulares en el actual todos contra todos para sumar 21, con 30 años es el dueño de la quinta mayor cantidad en la historia de LIDOM.

Miguel Tejada 36

Tony Batista 33

Juan Francisco 33

Mendy López 25

José Sirí 21

Leones otra vez a la serie final

Independientemente de que existiera o no la posibilidad de un triple empate en el todos contra todos, los Leones del Escogido habían asegurado su clasificación a la serie final por segundo año consecutivo por los criterios que se utilizan.

Johan Rojas invitado al clásico

Como parte del equipo nacional de la República Dominicana para el próximo clásico mundial de beisbol en marzo del 2026.

Rojas, orgullo de San Francisco de Macorís, viene de su segunda temporada en LIDOM donde se destacó con los Gigantes del Cibao, incluyendo su segundo guante de oro, mostrando defensivamente su excelencia en los jardines.

Nos preparamos para otra Serie del Caribe

Gracias a Adcio Media la Republica Dominicana tendrá nuevamente una cobertura de primer nivel en la próxima serie del caribe en México 2026.

Virgilio Rojo y Rafael Almanzar, volverán a colocar a la disposición de los fanáticos del país todos los detalles, incluyendo cada partido de la Serie del Caribe por Digital 15, con la presencia de grandes profesionales de la narración y comentarios, incluyendo un personal desde el terreno de juego en México.