Comisionado de Béisbol y EDEESTE iluminan un estadio

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En un esfuerzo conjunto que pone fin a una espera de 40 años, la Oficina del Comisionado Nacional de Béisbol y la empresa distribuidora Edeeste formalizaron la entrega de un moderno sistema de iluminación y utilería deportiva en el Estadio de Los Tanquecitos, consolidando este recinto como el epicentro del desarrollo atlético en La Caleta. La iniciativa, impulsada por el comisionado Junior Noboa, responde al compromiso del Poder Ejecutivo de dignificar las infraestructuras deportivas y masificar la práctica del béisbol en comunidades vulnerables.