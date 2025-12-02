¡Desquite! México batalló para llevarse triunfo

Publicado por JOSÉ CÁCERES Creado: Actualizado:

El conjunto de México derrotó anoche 89-88 en un partido bien reñido que se definió en el último minuto del encuentro que se celebró en el Palacio de Voleibol “Ricardo- Gioriber- Arias, ante un buen público. México obtuvo el triunfo, que fue decidida por dos lances libres anotados de Moisés Andriassi con 3:5 segundos de juego,.

El triunfo, emparejó a los dominicanos y los aztecas, a un triunfo por bando, en la conclusión de la Primera Ventana Clasificatoria al Mundial Catar 2027.

Dominicana y México, con récord de 1-1, forman parte del grupo A entre los 16 países de Las Américas, que dispone de siete plazas para Catar 2027, con los Estados Unidos como líder de la Primera Ventana Clasificatoria, y Nicaragua está por debajo con 0-2.

Por México el mejor fue Yahir Bonilla con 20 tantos y 10 rebotes para un doble-doble, Pako Cruz le siguió con 19, Gabriel Girón tuvo 15 y Joseph Ávila ligó 14. Por Dominicana, Andrés Feliz anotó 22 puntos, 9 rebotes y cuatro asistencias, Chris Duarte marcó 18 tantos, Joel Soriano aportó 12 anotaciones.