Presidente Abinader se unió a Carolina para ver juego Rep. Dom.-EE. UU.

Publicado por JOSÉ CÁCERES Creado: Actualizado:

El presidente Luis Abinader se presentó anoche inesperadamente en la Plaza Santo Domingo, en el malecón, para ver en pantalla gigante el partido entre las selecciones de República Dominicana y Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol.

El primer mandatario disfrutó los batazos de jugadores dominicanos acompañado de la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía; el director general de la Policía Nacional, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz y miles de personas que recibieron la visita con sorpresa y algarabía. Desde tempranas horas de la tardecita de ayer comenzaron a llegar algunas personas a la Plaza Santo Domingo, con banderas dominicanas en manos, sus gorras y algo alegórico al equipo dominicano.

La Alcaldía del Distrito Nacional, que encabeza Carolina Mejía, ha popularizado esa plaza como una forma de apoyar firmemente al equipo nacional que ha competido en el sexto Clásico Mundial de Béisbol.

La gente ha respondido en gran medida a esa iniciativa.

El exministro de Deportes, Francisco Camacho, ha estado militantemente al lado de Carolina Mejía en toda la coordinación. Lo mismo que Miguel Camacho, presidente de la Federación Dominicana de Taekwondo.

La iniciativa de Mejía de llevar en pantalla gigante los partidos de la Selección Nacional en el Clásico Mundial se regó como pólvora y otros alcaldes del interior del país también decidieron hacer lo mismo para llevar los juegos en los diferentes lugares públicos de sus demarcaciones.