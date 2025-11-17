Santo Domingo 25ºC / 30ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad Deportes

Manuel Estrella presidente de honor

Exaltan 12 deportistas al Pabellón de la Fama dominicano

El doctor Dionisio Guzmán y el ingeniero Manuel Estrella, junto a los atletas y propulsores que fueron exaltados ayer en el 59 ceremonial del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano. El acto contó con gran asistencias de deportistas y familiares de nuevos inmortales.

El doctor Dionisio Guzmán y el ingeniero Manuel Estrella, junto a los atletas y propulsores que fueron exaltados ayer en el 59 ceremonial del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano. El acto contó con gran asistencias de deportistas y familiares de nuevos inmortales.Manolito Jiménez

Publicado por
Gustavo Rodríguez

Creado:

Actualizado:

Destacados exatletas y deportistas en su gran trayecto en su vida deportiva, conquistaron grandes triunfos que le abrieron el camino para llegar a la inmortalidad, al ser exaltados ayer en un solemne acto, que ocupan un lugar privilegiados en el Salón de la Fama del Deporte Dominicano.

La ceremonia se llevó a cabo en el auditorio del Pabellón de la Fama, en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, presidida por el doctor Dionisio Guzmán, presidente del Comité y el ingeniero Manuel Estrella, presidente de honor.

El doctor Guzmán, felicitó a todos los exaltados y los que recibieron reconocimientos especiales.

El acto comenzó con el Himno Nacional y el himno del Pabellón, a cargo de Orfeón de Santiago.

Luego el ingeniero Rafael Villalona, del comité ordenó subir los símbolos, encabezando Alex Prats y Adelaida Hernández.

Para luego dar el pase al ingeniero Manuel Estrella, que ordenó el inicio de la exaltación de los exatletas y propulsores.

Los peloteros José Reyes, Edwin Encarnación, José Offerman, el boxeador Joan Guzmán, Juan Carlos Jacinto, judoca; Rubel Salomón en karate y Luis Benítez en taekwondo. En el sagrado lugar por igual fueron instalados Francia Jackson, una de las mejores acomodadoras del voleibol mundial, Wilfredo Almonte, y el baloncestista Charlie Villanueva. También los promotores del tenis y el voleibol, el jugador y dirigente Gonzalo Mejía; y Beato Miguel Cruz (Miguelo-fallecido), un gigante entre los exaltados. La ceremonia fue dedicada al estelar jugador José Ramírez.

Estuvieron presente el ministro de Deportes, Kelvin Cruz; Garibaldy Bautista, presidente del COD; Luisín Mejía, del COI, doctor José Joaquín Puello, presidente ad vitam del COD, una comitiva de dirigentes de Santiago, Henry Mejía, dirigente federado, entre otros deportistas.

Sobre el autor

Gustavo Rodríguez

tracking