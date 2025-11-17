Exaltan 12 deportistas al Pabellón de la Fama dominicano

Publicado por Gustavo Rodríguez Creado: Actualizado:

Destacados exatletas y deportistas en su gran trayecto en su vida deportiva, conquistaron grandes triunfos que le abrieron el camino para llegar a la inmortalidad, al ser exaltados ayer en un solemne acto, que ocupan un lugar privilegiados en el Salón de la Fama del Deporte Dominicano.

La ceremonia se llevó a cabo en el auditorio del Pabellón de la Fama, en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, presidida por el doctor Dionisio Guzmán, presidente del Comité y el ingeniero Manuel Estrella, presidente de honor.

El doctor Guzmán, felicitó a todos los exaltados y los que recibieron reconocimientos especiales.

El acto comenzó con el Himno Nacional y el himno del Pabellón, a cargo de Orfeón de Santiago.

Luego el ingeniero Rafael Villalona, del comité ordenó subir los símbolos, encabezando Alex Prats y Adelaida Hernández.

Para luego dar el pase al ingeniero Manuel Estrella, que ordenó el inicio de la exaltación de los exatletas y propulsores.

Los peloteros José Reyes, Edwin Encarnación, José Offerman, el boxeador Joan Guzmán, Juan Carlos Jacinto, judoca; Rubel Salomón en karate y Luis Benítez en taekwondo. En el sagrado lugar por igual fueron instalados Francia Jackson, una de las mejores acomodadoras del voleibol mundial, Wilfredo Almonte, y el baloncestista Charlie Villanueva. También los promotores del tenis y el voleibol, el jugador y dirigente Gonzalo Mejía; y Beato Miguel Cruz (Miguelo-fallecido), un gigante entre los exaltados. La ceremonia fue dedicada al estelar jugador José Ramírez.

Estuvieron presente el ministro de Deportes, Kelvin Cruz; Garibaldy Bautista, presidente del COD; Luisín Mejía, del COI, doctor José Joaquín Puello, presidente ad vitam del COD, una comitiva de dirigentes de Santiago, Henry Mejía, dirigente federado, entre otros deportistas.