Taekwondo dominicano exhibe logros y abraza la unidad

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En un ejercicio de transparencia y visión de futuro, la Federación Dominicana de Taekwondo (Fedotae) celebró su Asamblea General Ordinaria 2026, donde el comité ejecutivo, encabezado por su presidente, Miguel Camacho, presentó un balance técnico-financiero con el que se busca reafirmar la solidez de esta disciplina en el organigrama deportivo nacional.

Durante su intervención, Camacho no solo presentó cuentas claras en lo relativo a los informes financiero y técnico, sino que resaltó la consolidación de los programas de capacitación que mantienen a esta disciplina en la vanguardia del deporte federado internacional.

Uno de los puntos luminosos de la asamblea fue el anuncio sobre el avanzado estado de construcción del nuevo Pabellón de Taekwondo en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Camacho calificó la obra como un “anhelo histórico” que hoy se materializa gracias al respaldo decidido del presidente Luis Abinader.

“Estamos ante la materialización de una demanda histórica. Gracias a la voluntad de Abinader”.