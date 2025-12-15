Cibao FC vence 1-0 a Salcedo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

SALCEDO. El jovencito Elián López anotó el único gol del partido y Cibao FC se impuso de visitante a Salcedo FC por 1-0, para afianzarse en la segunda posición del torneo de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF 2025-2026), dedicado a la memoria del propulsor de esta disciplina deportiva doctor José Rafael Abinader.

López entró como suplente al encuentro y se convirtió en el héroe para los campeones defensores.

La emoción de anotar el gol provocó que Elián subiera hasta las gradas del estadio Domingo Polonia y se confundiera en un abrazo con su padre, quien fue testigo de su hazaña.

El gol de López se produjo al minuto 83 y aportó 3 puntos a los 35 que tenía Cibao FC, con consolidarse con 38 en la segunda plaza y clasificado a la Liguilla.

Los equipos tuvieron llegadas peligrosas en los primeros 45 minutos, pero los porteros y los defensores resolvieron y se fueron al descanso con el marcador igualado sin goles al concluir la primera mitad.

En la acción solo hubo una tarjeta amarilla y fue para Che Trinidad, quien ante la ausencia de Miguel Lloyd portó el brazalete de Capitán.

Los dos clubes no hicieron cambios para la segunda mitad y salieron con los mismos 22 jugadores que iniciaron el encuentro.

En el minuto 63 Cibao FC hizo tres sustituciones colocando en cancha a Rivaldo Correa, Edwarlyn Reyes y Abraham Mejía y enviando a la banca a Gabriel Gómez, Nicolás Cruz y Yunior Peralta.

Se jugaba el minuto 83 cuando el joven jugador del Cibao FC, Elián López se encontró con el balón frente a la portería y con un potente zapatazo de zurda lo envió hasta el fondo de la red para el 1-0.