Lionel Messi marca un doblete

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AP. Lionel Messi estampó un doblete, el argentino nacionalizado mexicano Germán Berterame marcó por segundo partido consecutivo y el Inter Miami venció el sábado 3-2 a los Colorado Rapids para ampliar a siete partidos su racha sin perder.

Messi, quien abrió el marcador al convertir un penal a los 13 minutos, anotó el gol de la ventaja definitiva a los 79. Colorado perdió el balón a la mitad de cancha, el crack argentino recortó cerca de la esquina derecha del área y sacó un disparo ascendente que se coló entre dos defensores y entró pegado al segundo palo.

“Tenemos al mejor jugador de la historia, alguien que cambia por completo el impulso de los partidos”, dijo Guillermo Hoyos, el argentino que durante la semana asumió como técnico de Miami. “Se frota la lámpara y sale ese gol que solo lo puede hacer él”.

Hoyos relevó a su compatriota Javier Mascherano, quien el martes anunció su salida por “razones personales”. Fue una decisión sorprendente, apenas cuatro meses después de conducir al club a su primer campeonato de la MLS.

La alineación titular de Miami fue casi la misma de las últimas fechas. Berterame fue titular en lugar del lesionado Tadeo Allende.

Messi suma siete goles esta temporada, empatado con Sam Surridge y Petar Musa como la mayor cantidad en la MLS. La cita convocó a 75.824 espectadores al estadio Empower Field en Mile High, la segunda mayor asistencia en un partido de la MLS.