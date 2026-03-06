Inician mañana el torneo intercolegial de boliche

Publicado por Gustavo Rodríguez Creado: Actualizado:

El Instituto Nacional de Educación Física (Inefi), en alianza con la Federación de Boliche Dominicana, dio a conocer los detalles de la Cuarta Copa Intercolegial Inefi de Boliche 2026, evento que se iniciará mañana en las instalaciones del Sebelén Bowling Center.

El torneo se iniciará con la primera jornada de los infantiles a las 10:00 de la mañana y la ceremonia será a las 12:00 del mediodía,

Participarán en la modalidad de equipos masculinos, femeninos o mixtos. La iniciativa responde a los esfuerzos del Inefi para promover actividades deportivas que incentiven la práctica de distintas disciplinas.

El director de Inefi Alberto Rodríguez, expresó que “nos satisface poder ser parte y promover este tipo de actividades”. Diseñadas para los estudiantes de las escuelas públicas y privadas. Rodríguez, resaltó el apoyo del presidente Luis Abinader, para las actividades deportivas.

Por su parte Francis Soto, presidente de Febodom, destacó el gran ánimo y entusiasmo que reina entre los estudiantes, y agradeció al Inefi.

Por su parte, Rolando Antonio Sebelén, gerente del Sebelén Bowling Center, destacó los grandes talentos del seleccionado nacional que han salido de pasadas ediciones de la Copa Intercolegial, incluyendo a la joven Rosalía Guzmán la cual recibirá un reconocimiento por sus logros el pasado año en diferentes Campeonatos Internacionales.

Este año la Copa Inefi de boliche, se disputarán 3 divisiones de 8 a 10 años, de 11 a 13 y de 14 en adelante, las competencias infantiles serán mañana cada equipo estará integrado por cuatro participantes en las modalidades de masculinos, femeninos o mixtos, al finalizar se premiará con trofeos y medallas los equipos ganadores.