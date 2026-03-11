Karate de República Dominicana arrecia prácticas para Juegos

Publicado por JOSÉ CÁCERES Creado: Actualizado:

El presidente de la Federación Dominicana de Karate, el profesor José Luis Ramírez, proclamó que los atletas, en ambas ramas, han comenzado a arreciar sus entrenamientos en el Albergue Olímpico, de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se celebrarán en julio en país.

Ramírez expuso que los entrenamientos los está dirigiendo el entrenador Toñito Volquez y su cuerpo de asistentes.

“Nuestros atletas están entrenando todos los días de siete de la mañana a 11:00 am, y existe un gran ánimo y gran compromiso de todos del gran reto que nos espera en julio”, añadió el dirigente federado al conversar con HOY.

Recordó que la Federación de Karate en los últimos ciclo olímpico ha sacado la cara en grande logrando medallas de calidad que han puesto el medallaro en la ruta ganadora.

“No nos vamos a parar de trabajar”, dijo Ramírez.