Lando Norris: ¿por qué el piloto está dando tanto de qué hablar en la Fórmula 1?
Lando Norris iguala el récord de David Coulthard de 150 participaciones con McLaren en Las Vegas, mientras aumenta la presión por el campeonato.
El británico Lando Norris se enfrenta a un momento histórico al llegar a Las Vegas.
El líder del campeonato de Fórmula 1 está a punto de igualar el récord de David Coulthard de mayor número de carreras disputadas con McLaren, alcanzando la simbólica cifra de 150 carreras cuando se apaguen las luces este domingo.
Norris llega al Gran Premio de Las Vegas no solo buscando hacer historia, sino liderando una reñida lucha por el campeonato mundial.
Actualmente aventaja en 24 puntos a su compañero de equipo, Oscar Piastri, mientras que Max Verstappen se encuentra más atrás en la clasificación. Con solo tres carreras restantes y McLaren ya asegurando su segundo título consecutivo de constructores, este hito llega en un momento de gran presión e impulso para el piloto de 26 años.
Este hito llega en una temporada marcada por la intensa rivalidad entre Norris y Piastri. Ambos se han alternado el liderato del campeonato a lo largo del año, llevando a McLaren a su segundo título consecutivo de constructores. A pesar de las especulaciones sobre tensiones externas, Norris insiste en que la relación sigue siendo respetuosa y cordial.
Ambos pilotos han ganado siete carreras cada uno, aunque el rendimiento de Piastri ha disminuido desde su victoria en el Gran Premio de los Países Bajos en agosto.
