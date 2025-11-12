Lionel Messi y su sincera mirada hacia el pasado

Publicado por Víctor Ferrand Creado: Actualizado:

En una entrevista exclusiva con el Diario SPORT, Lionel Messi abrió su corazón y habló sobre su salida del FC Barcelona, su presente en el fútbol y sus deseos de volver algún día a la ciudad que marcó su carrera y su vida personal. Con la serenidad de quien ya lo ha ganado todo, pero aún siente el peso de los recuerdos, el argentino dejó varias frases que resumen la nostalgia y el amor que mantiene por el club catalán.

"A mí me había quedado una sensación rara después de haberme ido… no me fui como me lo imaginaba, como soñaba" Messi reconoció que su salida del Barcelona en 2021 fue uno de los momentos más duros de su vida. Asegura que aún le cuesta asimilar cómo se dio su adiós, sin el cierre que él mismo había imaginado tras tantos años de historia y títulos con la camiseta blaugrana.

"Me imaginaba jugando toda mi carrera en Europa, en Barcelona y después sí, venir para acá como hice, porque era mi pensamiento, lo que quería.”

El astro argentino confesó que su plan siempre fue retirarse en el club de sus amores. Sin embargo, la realidad fue otra: su destino lo llevó a nuevos horizontes fuera del continente, donde actualmente disfruta una etapa más relajada, pero sin olvidar de dónde viene.

"Todas las cosas que me llevé de Barcelona, de la gente, de momentos como esos que vivimos, siempre me agarra un poco de nostalgia y extraño mucho todos esos momentos".

Messi habló desde la emoción. Barcelona no solo fue su casa futbolística, sino también el lugar donde creció como persona, formó su familia y vivió sus mayores alegrías. Esa conexión emocional con la ciudad sigue intacta.

MessiFuente externa

"No quiero ser, entre comillas, una carga. Me quiero sentir bien físicamente, estar seguro de que puedo ayudar y aportar cosas al grupo.”

Lejos de la vanidad, el capitán de la selección argentina mostró su humildad y compromiso. Messi no piensa aferrarse al fútbol por nombre o historia: quiere seguir mientras sienta que puede contribuir, tanto en su club actual como con la Albiceleste.

"Tengo muchas ganas de ir para ahí, extrañamos mucho Barcelona, que los nenes continuamente, y mi mujer, hablamos cosas de Barcelona, la idea es volver a vivir ahí.

Finalmente, Messi dejó claro que su historia con Barcelona aún no termina. Aunque su etapa como jugador quizá no vuelva, su deseo de regresar a vivir a la ciudad es firme. Para él, Barcelona sigue siendo su hogar.