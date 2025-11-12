Lockhart y Valdez comandan triunfo del Escogido sobre Licey

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Lael Lockhart lanzó cinco entradas en blanco para liderar la blanqueada 5-0 que los Leones del Escogido propinaron anoche a los Tigres del Licey en el estadio Quisqueya Juan Marichal.

En la actuación de Lockhart (1-0), que le valió su primera victoria de la temporada, ponchó a tres hombres y permitió cinco imparables. La blanqueada, la segunda consecutiva que reciben los añiles, fue completada por Philips Valdez, quien actuó en tres innings de un solo hit, dos ponches y dos bases por bolas, y Héctor Pérez, que se presentó en el noveno de un incogible y una transferencia.

La derrota fue para Reiver Sanmartin (0-1), quien permitió una carrera en cuatro capítulos.

El triunfo, con el que los melenudos cortan una racha de cuatro derrotas, mejora la marca del conjunto a 7-9 y los lleva a la cuarta posición del campeonato. El Licey (7-10) desciende a la quinta posición.

Los escarlatas se estrenaron en la pizarra en el segundo acto luego de dos outs cuando Junior Lake pegó doble al bosque izquierdo y anotó con sencillo de Pedro Severino al central.

En el quinto, ante Cameron Gann, Severino tomó boleto, pasó a la intermedia por lanzamiento desviado y anotó con imparable de Jonathan Guzmán al prado izquierdo.

Por los rojos, Junior Lake bateó de 4-3, con doble y dos anotadas; AlexanderCanario, de 3-1, con cuadrangular; Severino, de 3-1, con una impulsada, una anotada.

Por los bengalíes, Gustavo Núñez, de 3-2, con doble y Armando Álvarez, de 3-1, con doble.