Manny Machado empata con Moisés en extrabases

Publicado por Hector Gomez Creado: Actualizado:

Manny Machado conectó el domingo su extrabase número 792 de su carrera, empatando con Moisés Alou en el lugar 14 entre los dominicanos en la historia de las Grandes Ligas.

Los 792 extrabases de Machado se desglosan en 400 dobles, 18 triples y 374 jonrones.

El próximo en la lista a quien Machado deberá superar en las próximas semanas es Miguel Tejada, quien conectó 798 extrabases.

Luego de superar a Tejada, Machado se convertirá en el dominicano número 13 con 800 ó más extrabases en la historia.

El jugador dominicano con más extrabases en Grandes Ligas es Albert Pujols con 1,405.

Cabe destacar que Pujols ocupa el tercer lugar de todos los tiempos en extrabases, sólo superado por Hank Aaron (1,477) y Barry Bonds (1,440).

A Pujols le siguen, entre los dominicanos con más de mil extrabases, Alex Rodríguez (1,275), David Ortiz (1,192), Adrian Beltré (1,151), Manny Ramírez (1,122) y Sammy Sosa (1,033).

Otros grandes figuran en la lista.

Estadísticas



Dominicanos con 500+ extrabases:



1. Albert Pujols 1,405

2. Alex Rodríguez 1,275

3. David Ortiz 1,192

4. Adrian Beltré 1,151

5. Manny Ramírez 1,122

6. Sammy Sosa 1,033

7. Vladimir Guerrero 972

8. Robinson Canó 940

9. Alfonso Soriano 924

10. Aramis Ramírez 905

11. Nelson Cruz 851

12. Edwin Encarnación 804

13. Miguel Tejada 798

14. Moisés Alou 792

15. Manny Machado 792*

16. Carlos Santana 757*

17. José Ramírez 740*

18. César Cedeño 695

19. Hanley Ramírez 678

20. José Bautista 673

21. José Reyes 663

22. Raúl Mondesí 639

23. Julio Franco 634

24. Felipe Alou 614

25. George Bell 607

26. Marcell Ozuna 603*

27. Jhonny Peralta 602

28. Tony Fernández 600

29. Melky Cabrera 572

30. Juan Uribe 565

31. Juan Samuel 550

32. José Guillén 544

33. Rafael Devers 544*

34. Carlos Peña 543

35. Starling Marte 512*

36. Pedro Guerrero 511

*Activos

Nota: Entre los activos, Ketel Marte será el próximo en alcanzar los 500 extrabases. Marte cuenta con 493 extrabases.