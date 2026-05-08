Con los peloteros de RD
Manny Machado empata con Moisés en extrabases
El próximo en la lista a quien deberá superar el antesalista en las próximas semanas es Miguel Tejada, quien despachó 798 extrabases.
Manny Machado conectó el domingo su extrabase número 792 de su carrera, empatando con Moisés Alou en el lugar 14 entre los dominicanos en la historia de las Grandes Ligas.
Los 792 extrabases de Machado se desglosan en 400 dobles, 18 triples y 374 jonrones.
El próximo en la lista a quien Machado deberá superar en las próximas semanas es Miguel Tejada, quien conectó 798 extrabases.
Luego de superar a Tejada, Machado se convertirá en el dominicano número 13 con 800 ó más extrabases en la historia.
El jugador dominicano con más extrabases en Grandes Ligas es Albert Pujols con 1,405.
Cabe destacar que Pujols ocupa el tercer lugar de todos los tiempos en extrabases, sólo superado por Hank Aaron (1,477) y Barry Bonds (1,440).
A Pujols le siguen, entre los dominicanos con más de mil extrabases, Alex Rodríguez (1,275), David Ortiz (1,192), Adrian Beltré (1,151), Manny Ramírez (1,122) y Sammy Sosa (1,033).
Otros grandes figuran en la lista.
Deportes
Machado pega dos jonrones y remolca cinco
AP
Estadísticas
Dominicanos con 500+ extrabases:
1. Albert Pujols 1,405
2. Alex Rodríguez 1,275
3. David Ortiz 1,192
4. Adrian Beltré 1,151
5. Manny Ramírez 1,122
6. Sammy Sosa 1,033
7. Vladimir Guerrero 972
8. Robinson Canó 940
9. Alfonso Soriano 924
10. Aramis Ramírez 905
11. Nelson Cruz 851
12. Edwin Encarnación 804
13. Miguel Tejada 798
14. Moisés Alou 792
15. Manny Machado 792*
16. Carlos Santana 757*
17. José Ramírez 740*
18. César Cedeño 695
19. Hanley Ramírez 678
20. José Bautista 673
21. José Reyes 663
22. Raúl Mondesí 639
23. Julio Franco 634
24. Felipe Alou 614
25. George Bell 607
26. Marcell Ozuna 603*
27. Jhonny Peralta 602
28. Tony Fernández 600
29. Melky Cabrera 572
30. Juan Uribe 565
31. Juan Samuel 550
32. José Guillén 544
33. Rafael Devers 544*
34. Carlos Peña 543
35. Starling Marte 512*
36. Pedro Guerrero 511
*Activos
Nota: Entre los activos, Ketel Marte será el próximo en alcanzar los 500 extrabases. Marte cuenta con 493 extrabases.