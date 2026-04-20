¿Qué hace al Maratón de Boston diferente y quiénes se llevaron la corona?

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El Maratón de Boston es el maratón anual más antiguo del mundo y uno de los eventos de carreras en ruta más conocidos a nivel mundial. Es uno de los siete Maratones Mundiales más importantes. Su recorrido va desde Hopkinton, en el sur del condado de Middlesex, hasta Boylston Street, cerca de Copley Square, en Boston.

El evento atrae a más de 500.000 espectadores a lo largo de su recorrido, lo que lo convierte en el evento deportivo más visto de Nueva Inglaterra.

Hoy, el Maratón de Boston fue testigo de la historia.

El vigente campeón John Korir aprovechó el viento a favor el lunes para lograr el mejor tiempo en los 130 años de historia de la carrera, con una marca de 2 horas, 1 minuto y 52 segundos. Esto supuso 70 segundos menos que el récord mundial de Geoffrey Mutai en 2011, y el quinto mejor tiempo de todos los tiempos en un maratón.

Korir dijo que sabía que estaba batiendo el récord al llegar al kilómetro 40, pero no se molestó en mirar el reloj al cruzar la línea de meta.

El presidente de la Asociación Atlética de Boston, Jack Fleming, le comunicó su logro, y él saltó de alegría.

“Cuando me dijeron que había batido el récord de la carrera, fue cuando empecé a sentirme feliz”, dijo el keniano de 29 años, quien el año pasado se unió a su hermano para convertirse en los primeros familiares en ganar la carrera. “Sabía que defendería mi título. Pero no sabía que podía correr tan rápido”.

Por su parte, Sharon Lokedi se unió a Korir como bicampeona, al ganar la carrera femenina con un tiempo de 2:18:51, un año después de haber pulverizado el récord del circuito por más de dos minutos y medio.

Sharon Lokedi

Los ganadores reciben 150.000 dólares y una corona de olivo dorada enviada desde las llanuras de Maratón, Grecia; Korir recibirá otros 50.000 dólares por el récord del circuito.

Zouhair Talbi y Jess McClain lograron los mejores tiempos de la historia para los estadounidenses en Boston, liderando a los siete hombres y doce mujeres estadounidenses que terminaron entre los 20 primeros.

Marcel Hug, de Suiza, ganó su noveno título en silla de ruedas con un tiempo de 1:16:06, solo superado por su récord de la prueba de 2024. Está a solo una victoria del récord absoluto del maratón de Boston, que ostenta el atleta sudafricano Ernst van Dyk con 10 triunfos.