NBA Playoffs: ¿Qué demostró Víctor Wembanyama en su debut?

Publicado por Gabriel Alberto Hernández Tiburcio Creado: Actualizado:

El mundo de la NBA se mantuvo en vilo ante el esperado debut de Victor Wembanyama en los Playoffs, y el astro francés respondió con una actuación a la altura de las expectativas.

El gigante Wembanyama anotó 35 puntos en la victoria por 111-98 sobre los Trail Blazers, estableciendo un récord de la franquicia de los Spurs como la mayor cantidad en un debut de playoffs, superando los 32 del histórico Tim Duncan en 1998.

Los 21 puntos de Wembanyama en la primera mitad establecieron un récord de la NBA como la mayor cantidad en la primera mitad de un debut de playoffs de la NBA desde que comenzó la era de narración jugada a jugada de la liga en 1997.

El francés tuvo una actuación brillante ante una atmosfera hambrienta en el Frost Bank Center y frente una fanaticada que no ha experimentado el sabor de los playoffs en más de cinco años.

No solo eso, Wembanyama destacó en presencia de los miembros del Salón de la Fama de los Spurs: Gregg Popovich, David Robinson, Tim Duncan, Manu Ginóbili y George Gervin, quienes estuvieron apoyando al equipo.

Los playoffs recién comienzan pero el francés Wembanyama demostró que está listo para enfrentarse al peso de las expectativas impuestas sobre él y los Spurs.